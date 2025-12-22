حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک بودن به سالگرد شهادت حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) و اهمیت این مراسم گفت: همانند سال‌های گذشته، مراسم بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (ع) به مدت سه شبانه‌روز برگزار می‌شود و این سنت از دیرباز در شیراز ادامه داشته است.

وی افزود: مراسم اصلی روز چهارشنبه، ۱۷ دی ماه، همزمان با ۱۷ رجب، با حضور هیئات مذهبی و عموم مردم برگزار خواهد شد.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) در توضیح این مراسم‌ها ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از عزاداری در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر، به زیارت مرقد ملکوتی حضرت شاهچراغ (ع) مشرف شده و یاد و مقام ایشان را گرامی خواهند داشت.

حجت الاسلام کلانتری گفت: این مراسم فرصتی است تا عموم مردم شیراز و استان فارس ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز کنند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) تصریح کرد: شیراز به‌عنوان میزبان حضرت احمد بن موسی (ع) و برادران بزرگوارش، همچون سال‌های گذشته، میزبان این مراسم باشکوه و معنوی خواهد بود.