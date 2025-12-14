به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری عصر یکشنبه گفت: بر اساس هشدار قرمز هواشناسی استان فارس، فعالیت سامانه بارشی از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه آغاز و تا پایان جمعه ۲۸ آذرماه در تمامی مناطق استان و شهر شیراز ادامه خواهد داشت.

امیری در تشریح این وضعیت آب و هوایی، گفت: نوع مخاطره بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد، ریزش تگرگ، مه گرفتگی و همچنین بارش برف در نیمه شمالی، مناطق مرکزی و ارتفاعات نیمه جنوبی استان است.

وی در خصوص اثر مخاطره این سامانه، به لغزندگی جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و کاهش شدید دید افقی اشاره کرد و توصیه‌های مهمی را متوجه مردم و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: آمادگی کامل نیروهای راهداری و امدادی در دستور کار قرار گرفته همچنین به مردم استان هشدار می‌دهیم که از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها اکیداً خودداری کنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس با استقرار ۸۳۰ راهدار در ۷۰ راهدارخانه و اکیپ‌های راهداری در محورهای مواصلاتی آمادگی کامل جهت ایمن سازی تردد را دارد همچنین به لحاظ اعلام سطح قرمز خواهشمندیم که عزیزان از تردد غیر ضروری خودداری کنند و خودروهای سواری تدابیر لازم را جهت تردد با زنجیر چرخ و تهیه مواد غذایی داشته باشند.

بنا به گفته امیری، راهدارخانه‌های سراسر استان نیز آمادگی کامل جهت اسکان مسافران در راه مانده را دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در پایان سخنان خود تاکید کرد که هموطنان می‌توانند جهت دریافت آخرین وضعیت راه‌های استان، انتقادات، پیشنهادات، شکایات با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس حاصل کردند.