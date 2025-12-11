https://mehrnews.com/x39QGP ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶ کد خبر 6685991 استانها فارس استانها فارس ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶ باران رحمت الهی صحن حرم شاهچراغ(ع) را در آغوش گرفت شیراز- بارش باران رحمت الهی طراوتی دل انگیز به صحن حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بخشید. دریافت 32 MB کد خبر 6685991 کپی شد مطالب مرتبط صدور هشدار نارنجی هواشناسی در فارس؛ بارش باران شدت میگیرد اولین باران پاییزی در شیراز بارش باران آخر هفته مهمان فارسیها میشود طراوت باران پاییزی در حرم شاهچراغ(ع) آمادهباش کامل ۲۴ ایستگاه آتشنشانی شیراز در پی هشدارهای بارندگی بارش برف در سپیدان و اقلید؛ بارندگی گسترده در ۱۲ شهرستان فارس دیدار رئیس فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی با تولیت حرم شاهچراغ(ع) شیراز آماده عزاداری سهروزه برای سالگرد شهادت حضرت شاهچراغ(ع) هشدار زرد هواشناسی؛ باران جنوب فارس را فرا میگیرد فارس از نیمه آذرماه بارانی خواهد شد بارش باران در کهمره سرخی شیراز بارش برف در آزادراه شیراز-اصفهان نورآباد ممسنی رکورددار بارش باران در فارس بارش باران در تخت جمشید بارش تگرگ به مزارع کاهو و ذرت در روستاهای کازرون خسارت زد هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس؛ بارش شدید باران و سیلابهای احتمالی برچسبها بارش باران باران شاهچراغ (ع) سومین حرم اهل بیت (ع)
نظر شما