  1. استانها
  2. فارس
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

باران رحمت الهی صحن حرم شاهچراغ(ع) را در آغوش گرفت

شیراز- بارش باران رحمت الهی طراوتی دل انگیز به صحن حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) بخشید.

