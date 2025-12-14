به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان فارس از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری گفت: همزمان با صدور هشدار قرمز، ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز از نخستین ساعات فعال شده و هماهنگی کامل میان معاونت‌ها، سازمان‌ها، مدیریت‌های تخصصی و مناطق یازده‌گانه شهرداری برقرار شده است.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شهری، با محوریت مناطق یازده‌گانه، عملیات لایروبی مسیل‌ها، کانال‌ها و آب‌روها، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، پایش مستمر نقاط آب‌گیر و حادثه‌خیز و استقرار ماشین‌آلات سنگین، پمپ‌های تخلیه آب و تجهیزات امدادی در مناطق حساس شهر انجام شده و این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.

آتش‌نشانی شیراز در آماده‌باش کامل

اسدی با اشاره به آمادگی کامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی خاطرنشان کرد: تمامی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شیراز با نیرو و تجهیزات کامل در حالت آماده‌باش قرار دارند و در کنار مأموریت‌های امداد و نجات، به‌صورت مستمر معابر، زیرگذرها، اماکن عمومی و نقاط پرخطر شهر را رصد می‌کنند تا در صورت بروز حادثه، پاسخ‌گویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

شهردار شیراز افزود: در بخش حمل‌ونقل و ترافیک نیز با مشارکت مناطق شهرداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت عبور و مرور در شرایط بارندگی شدید انجام شده و در صورت لزوم، تصمیمات مقطعی برای هدایت ترافیک، انسداد معابر پرخطر و تأمین ایمنی شهروندان اتخاذ خواهد شد.

اسدی با قدردانی از تلاش نیروهای خدمات شهری، پاکبانان، رانندگان ماشین‌آلات و نیروهای امدادی مستقر در مناطق یازده‌گانه گفت: این نیروها در شرایط مختلف جوی، بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند و تجربه، تعهد و آمادگی آنان پشتوانه اصلی مدیریت شهری در عبور ایمن از شرایط بحرانی است.

توصیه‌های مهم به شهروندان شیرازی

شهردار شیراز با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده، در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها توقف نکنند و با عوامل اجرایی شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده آب‌گرفتگی، انسداد معابر، خطرات ناشی از بارندگی یا نیاز به امدادرسانی فوری، موارد را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری شیراز یا شماره ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی گزارش دهند.

شهردار شیراز در پایان تأکید کرد: شهرداری شیراز با رویکرد پیشگیرانه و مدیریت یکپارچه بحران، تا پایان فعالیت این سامانه بارشی در آماده‌باش کامل باقی خواهد ماند و همه توان خود را برای حفظ جان، ایمنی و آرامش شهروندان به‌کار می‌گیرد.