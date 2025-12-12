  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

بارش باران در تخت جمشید

بارش باران در تخت جمشید

مرودشت- بارش باران در مجموعه جهانی تخت جمشید حال و هوایی دل‌انگیز به این میراث گرانبها بخشید.

