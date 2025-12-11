  1. استانها
بارش باران در کهمره سرخی شیراز

شیراز- بارش باران در بخش کهمره سرخی شهرستان شیراز ، موجب خوشحالی اهالی این بخش و کشاورزان منطقه شد.

    • علی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      جای تشکر و سپاس از خداوند رادارد
      • جمشید IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        شکر از رحمت الاهی
    • امیری کهمره ای IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      خداراسپاس بابت نزول رحمتش
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      امیدوارم این بارندگی ،تورم هم باخودببرد
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      جای سپاس که البته هزاران سپاس دارد .. سوال اساسی از مسئولان مربوطه ...چرا فکری برای ذخیره این روان آبها نمی کنید ...مکه نمیگید در بحران بی آبی و کم آبس هسیم به انسانیت قسم من به شخصه ماشینم را با آب شرب شستشو نمیکنم ..تذکرات لازم را به خانواده خودم همسایگان .. فامیل و دوست و آشنا میکنم ..و وظیفه اخلاقی را در مصرف آب و همچنین برق و گاز را انجام میدم .. خواهشا .. خواهشا. در بحران کم آبی هستیم. درست مصرف کنیم .... بهینه مصرف کنم دز برق در گاز به ویژه .. به ویژه درآب ..... آاااب
      • Slireza US ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        درود لطفا بحث ذخیره روان اب را نفرمایید .فورا وزیر نیرو میگه هر خانوار بیست لیتری فلزی بخرند و ذخیره کنند😁😁
    • ناشناس IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      خدا را شکر
      • حسین IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        بابت نزول رحمتش شکر
    • سارا IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      وطن پدری من به بودنت افتخار میکنم افسوس که بی پناه رها شده ای
    • ناشناس IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      خداروصدهزارمرتبه شکر
    • گل بس بازیاری حقیقی IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      خدا را هزاران با شکر می‌گوئیم که با دشت‌های زیبای زادگاهم آشتی کرد. من خیلی خوشحالم خیلی
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      عشقم کهمره سرخی زنده باد
    • مهدی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      الهی هزار مرتبه شکر
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      بجای هزینه کردن بارورکردن ابرها باران را ذخیره سازی کنند
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      شکر خدا
    • رضا IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      دوستانه که اهل کهمره سرخی هستن جای زیبای کهمره کدوم قسمتش میشه
    • یاسر IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      خدایا شکرت خدایا هزاران بار شکرت چقد کوهمره امروز زیبا بود ...شکر
    • عارف IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      خداروشکر
    • احمد IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      عشق است کوهمره سرخی نگین سبز شیراز.با اهالی با مرام و با معرفتش.پرچمش بالا هست

