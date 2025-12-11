https://mehrnews.com/x39QLj ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷ کد خبر 6686162 استانها فارس استانها فارس ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷ بارش باران در کهمره سرخی شیراز شیراز- بارش باران در بخش کهمره سرخی شهرستان شیراز ، موجب خوشحالی اهالی این بخش و کشاورزان منطقه شد. دریافت 12 MB کد خبر 6686162 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در سپیدان و اقلید؛ بارندگی گسترده در ۱۲ شهرستان فارس بارش باران در تخت جمشید بارش برف در آزادراه شیراز-اصفهان طراوت باران پاییزی در حرم شاهچراغ(ع) نورآباد ممسنی رکورددار بارش باران در فارس ادامه بارندگی در استان سمنان؛ آلودگیها شسته شد باران پاییزی استان سمنان را شاداب کرد آمادهباش کامل ۲۴ ایستگاه آتشنشانی شیراز در پی هشدارهای بارندگی بارش تگرگ به مزارع کاهو و ذرت در روستاهای کازرون خسارت زد اولین باران پاییزی در شیراز هشدار نارنجی هواشناسی برای فارس؛ بارش شدید باران و سیلابهای احتمالی بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در رودسر باران رحمت الهی صحن حرم شاهچراغ(ع) را در آغوش گرفت اسدی: شهرداری شیراز در پی هشدار قرمز هواشناسی در آمادهباش کامل است راهداری فارس در آمادهباش کامل قرار دارد صدور هشدار نارنجی هواشناسی در فارس؛ بارش باران شدت میگیرد بارش باران آخر هفته مهمان فارسیها میشود فارس از نیمه آذرماه بارانی خواهد شد هشدار قرمز هواشناسی،مناطق عشایرنشین فارس را در آمادهباش کامل قرار داد هشدار زرد هواشناسی؛ باران جنوب فارس را فرا میگیرد برچسبها بارش باران باران شیراز
