  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه 

هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه 

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی گفت: از چهارشنبه تا پنجشنبه هفته آینده( ۱۸ تا ۲۶ شهریور) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در مناطق مرکزی استان شود.

وی در پایان گفت: ضمنا هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ برای بارش های موسمی در استان تا پنجشنبه اعتبار دارد.

ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

کد مطلب 6940989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اسمشون ۱۲۰ روزست، ولی همه سال طوفانه و باده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها