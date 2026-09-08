هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی گفت: از چهارشنبه تا پنجشنبه هفته آینده( ۱۸ تا ۲۶ شهریور) وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش بینی می شود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: این شرایط میتواند موجب کاهش دید در محور مواصلاتی زاهدان - زابل و افزایش موقتی غبار در مناطق مرکزی استان شود.
وی در پایان گفت: ضمنا هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ برای بارش های موسمی در استان تا پنجشنبه اعتبار دارد.
ملاشاهی توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت و از ماسک استفاده شود. همچنین با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جادهها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی نیز دقت لازم صورت گیرد. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و سالنهای پرورشی بیندیشند.
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