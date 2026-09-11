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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

دستگیری عاملان تیراندازی در زاهدان

دستگیری عاملان تیراندازی در زاهدان

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری عاملان تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح جمعه به خبرنگاران گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در یکی از خیابان های شهرستان زاهدان با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران کلانتری ۱۶ با انجام یکسری اقدامات فنی و بررسی های میدانی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6943733

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