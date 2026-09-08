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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

جهش ۱۷۵ درصدی ترانزیت کالا در سیستان و بلوچستان

جهش ۱۷۵ درصدی ترانزیت کالا در سیستان و بلوچستان

زاهدان- ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان با اشاره به جهش ۱۷۵ درصدی ترانزیت کالا در این استان گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری یک میلیون تن کالا از گمرکات استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بلوطی میرزا گفت: گمرکات سیستان و بلوچستان در ۵ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت رشد در شاخص‌های صادرات، واردات و ترانزیت، عملکرد قابل توجهی در حوزه تجارت خارجی استان به ثبت رساندند.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در ۵ماهه نخست سال جاری، بیش از یک میلیون تن کالا به ارزش ۱۴۳ میلیون و ۹۹۹ هزار دلار از طریق گمرکات استان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی سیمان، سنگ نمک، سنگ‌آهن، کود شیمیایی، خرما و سایر محصولات کشاورزی را از مهم‌ترین اقلام صادراتی گمرکات استان عنوان کرد.

بلوطی میرزا افزود: در بخش واردات نیز طی این مدت، یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۳۲ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد در وزن و ۱۰ درصد در ارزش دلاری رشد داشته است.

وی گفت: کنجاله سویا، جو، برنج، گندم، انبه، دام زنده، دانه‌های روغنی، شکر و گوشت عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان سیستان و بلوچستان بوده است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه از رشد چشمگیر ترانزیت کالا از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در ۵ماهه نخست سال‌جاری، بیش از یک میلیون و ۴۰۱ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۵ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6940895

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سودش برای مردم استان چی بوده؟!

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