به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لکزایی با اشاره به اختصاص ۹۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت خربزه نارس (پشمک)، از پیشبینی برداشت بالغ بر پنج هزار تن از این محصول و رونق چرخه اقتصادی کشاورزان منطقه خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی زهک اظهار کرد: در پی تداوم پدیده خشکسالی و کاهش نزولات جوی در سیستان، کشاورزان شهرستان زهک با تغییر هوشمندانه الگوی کشت، اراضی خود را بلافاصله پس از برداشت غلات (گندم و جو) به کشت پشمک اختصاص دادند که بر اساس برآوردهای کارشناسی، میانگین عملکرد این محصول در هر هکتار به حدود ۶ تن میرسد.
وی افزود: بر این اساس، پیشبینی میشود در پایان فصل برداشت بیش از ۵ هزار تن محصول پشمک روانه بازار مصرف شود که این حجم تولید، گردش مالی بسیار مناسبی را به اقتصاد خانوارهای روستایی تزریق خواهد کرد.
لکزایی با تاکید بر نقش مدیریت مصرف آب در دستیابی به این راندمان تولید، تصریح کرد: با ترویج روشهای نوین آبیاری، هماکنون بیش از ۷۰ درصد از این ۹۰۰ هکتار به سامانههای آبیاری تحت فشار (قطرهای و تیپ) مجهز شده است که توانسته علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف آب، بهرهوری هر قطره آب را به حداکثر برساند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این محصول علاوه بر تامین نیاز بازار محلی و شهرهای استان سیستان و بلوچستان، به استانهای همجوار از جمله خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز صادر میشود که این چرخه تجاری، اشتغال فصلی مناسبی برای صدها نفر از جوانان و بانوان منطقه ایجاد کرده و مانع مهاجرتهای فصلی شده است.
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