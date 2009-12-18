کاربرد هنر اسلامی ایرانی در زندگی ایرانی ها کمرنگ شده است

آیدین آغداشلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: یکی از مصادیق بارز هنر اسلامی ایرانی، خوشنویسی است که متاسفانه شاهد کمرنگ شدن حضور آن در زندگی شهروندان هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه جامعه ما در طول 60 سال گذشته خود را بی نیاز از خوشنویسی دیده و کمتر به این هنر توجه کرده است.

این هنرمند عنوان کرد: در حاضر کمتر شاهد حضور آثار خوشنویسی در زندگی ایرانی ها هستیم و تنها قشر خاصی به این هنر توجه می کنند و آثار هنری در این زمینه را در منزل خود نگاه می دارند.

با ظهور تکنولوژی در زندگی، هنرهای اصیل کمرنگ شده است

آغداشلو اظهار داشت: با ظهور تکنولوژی در زندگی، هنرهای اصیل کمرنگ شده درحالیکه نباید این امر صورت می گرفت.

این منتقد ادامه داد: پیشرفت سیستمهای کامپیوتری و در دسترس بودن امکان تایپ مطالب باعث شده افراد ترجیح دهند مطالب خود را به جای نوشتن با خط خوش تایپ کنند.

وی یادآور شد: به دنبال این امر ممکن است افراد کم کم اهمیت نوشتن مطالب با خط خوش را از یاد ببرند و خط خوش خود را نیز فراموش کند.

آغداشلو بیان کرد: تکنولوژی در زندگی بشر بسیار لازم است اما نباید به گونه ای عمل شود که تکنولوژی جای هنرهای اصیل را بگیرد.

این کارشناس هنر خاطرنشان کرد: باید تلاش شود میان تکنولوژی و هنر متعالی یک تعامل مطلوب برقرار شود و این دو در کنار هم در زندگی انسانها حضور داشته باشند.

سلیقه قومی در خصوص هنر باید دوباره شکل گیرد

آغداشلو در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: سلیقه قومی در خصوص هنر تا حد زیادی از بین رفته و باید دوباره شکل گیرد.

وی ادامه داد: سلیقه قومی در خصوص هنر در کشور در مواردی رو به انحطاط رفته که این امر به ضرر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است.

در زمینه معماری و شهرسازی شاهد ایجاد بناهای فاقد ترکیب مناسب هستیم

وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه معماری و شهرسازی شاهد ایجاد بناهای فاقد ترکیب مناسب در بسیاری از مناطق کشور هستیم و در این زمینه از الگوهای ایرانی و اسلامی فاصله گرفته ایم.

این هنرمند بیان کرد: همچنین در برخی از زمینه های هنری شاهد خلق اشیا با اشکال ناهنجار هستیم و ممکن است بسیاری از افراد تفاوت این آثار را با هنر واقعی تشخیص ندهند.

وی خاطرنشان کرد: در روزگاران گذشته کشور ایران صاحب یک سلیقه قومی مطلوب در خصوص هنر بود و تفاوت هنر متعالی و غیرمتعالی را تشخیص می داد که لازم است این امر دوباره در زندگی ایرانی ها شکل بگیرد.

حضور هنر متعالی از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می کند

آغداشلو خاطرنشان کرد: حضور هنر متعالی در زندگی افراد از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می کند و از مشکلات کنونی نیز می کاهد.

وی اضافه کرد: گذشته از این امر، حضور هنر متعالی در زندگی افراد باعث می شود روح آنها لطافت خود را بازیابد و بیش از پیش به جایگاه الهی خود نزدیک شود.

آغداشلو افزود: مسئولیت ذاتی هنرمند این است که برای بهتر شدن جهان اطراف خود تلاش کند و هنرمندان باید همواره این نکته را به خاطر داشته باشند.