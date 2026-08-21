سردار احمد شفاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خبرنگاران در دوران دفاع مقدس با ثبت و انتقال رشادت‌های رزمندگان، نقش مهمی در ماندگاری حماسه‌های آن دوران ایفا کردند و اگر حضور آگاهانه و شجاعانه آنان در میدان خطر نبود، بسیاری از این مجاهدت‌ها به نسل‌های بعد منتقل نمی‌شد.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان افزود: با تغییر راهبرد دشمن از جنگ سخت به جنگ نرم در دهه ۷۰، نقش رسانه‌ها در جهاد تبیین، بصیرت‌افزایی و روشنگری پررنگ‌تر شد و تلاش اصحاب رسانه یکی از عوامل مهم در ناکامی دشمن در شبیخون فرهنگی و فتنه‌های مختلف بوده است.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی کنونی دشمن گفت: امروز دشمن با استفاده از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و فرهنگی وارد میدان شده و فعالیت بیش از ۲۰۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی فارسی‌زبان علیه ایران، نشانه جدیت این جنگ رسانه‌ای است.

شفاهی ادامه داد: علاوه بر عنایت الهی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، مجاهدت اصحاب رسانه یکی از مؤلفه‌های اساسی در شکست نقشه‌های دشمن بوده و این نقش در شرایط کنونی باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

وی تأکید کرد: اصحاب رسانه باید با شناخت دقیق جنگ شناختی و رسانه‌ای، واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنند و ضمن انعکاس دستاوردها و خدمات، اجازه ندهند دشمن با ایجاد یأس، ناامیدی و بی‌اعتمادی، سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار دهد.