گلف قم در جمع هفت هیئت برتر کشور ایستاد

سید مهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت گلف استان قم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران با یک پله صعود نسبت به سال گذشته، رتبه هفتم کشور را به دست آورد.



رئیس هیئت گلف استان قم افزود: این هیئت در ارزیابی سال ۱۴۰۳ در جایگاه هشتم هیئت‌های استانی کشور قرار داشت و در ارزیابی جدید توانست با بهبود عملکرد، یک رتبه صعود کند.



سیدی ادامه داد: این ارتقا حاصل مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی است که هیئت گلف استان قم طی سال‌های اخیر با هدف توسعه این رشته در استان دنبال کرده است.



وی گفت: فعالیت‌های آموزشی، برگزاری مسابقات، استعدادیابی و تلاش برای توسعه زیرساخت‌های گلف از جمله محورهایی بوده که در برنامه‌های هیئت استان مورد توجه قرار گرفته است.



روند رشد گلف قم باید ادامه پیدا کند



رئیس هیئت گلف استان قم با اشاره به اهمیت استمرار این روند افزود: آنچه بیش از کسب یک رتبه برای ما اهمیت دارد، حفظ مسیر پیشرفت گلف قم و تداوم روند رو به رشد این رشته در استان است.



سیدی تصریح کرد: ارتقای جایگاه هیئت گلف قم در ارزیابی فدراسیون حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان، داوران، اعضای کمیته‌ها، اعضای هیئت و سایر فعالان این رشته در استان است و این موفقیت به صورت فردی به دست نیامده است.



وی افزود: قرار گرفتن گلف قم در جایگاه هفتم کشور نشان می‌دهد فعالیت‌های انجام شده در سال‌های اخیر در مسیر توسعه این رشته قرار داشته و بخشی از نتایج این اقدامات در ارزیابی رسمی فدراسیون نمایان شده است.



رتبه هفتم را نقطه پایان نمی‌دانیم



رئیس هیئت گلف استان قم خاطرنشان کرد: کسب رتبه هفتم کشور پایان راه نیست بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر با هدف ارتقای جایگاه گلف قم در سطح ملی باشد.



سیدی گفت: دستیابی به جایگاه‌های بالاتر نیازمند استمرار برنامه‌ریزی و همراهی خانواده گلف استان است و هیئت تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت موجود، روند توسعه این رشته را با جدیت دنبال کند.



وی افزود: امیدواریم با تداوم برنامه‌های آموزشی، مسابقات، استعدادیابی و سایر اقدامات توسعه‌ای، جایگاه گلف استان قم در ارزیابی‌های آینده فدراسیون بیش از پیش ارتقا پیدا کند.