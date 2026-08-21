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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۲

مطالبات حوزه دارو بیش از ۲۵۰ همت است

مطالبات حوزه دارو بیش از ۲۵۰ همت است

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، حجم مطالبات حوزه دارو را بیش از ۲۵۰ همت اعلام کرد.

محمد عبده زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالبات حوزه دارو، تا خرداد ۱۴۰۵، به بیش از ۲۵۰ همت رسیده است.

وی افزود: با گذشت دو ماه از این تاریخ، این حجم از مطالبات، حتما بیشتر شده و باید تدبیری اندیشید.

عبده زاده در واکنش به نامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رئیس جمهوری مبنی بر درخواست ۱۹۰ همت منابع اضافی علاوه بر ۸۵ همت یارانه دارو، گفت: اگر این مهم، عملیاتی شود؛ حتما می تواند به بهبود اوضاع دارو کمک کند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: اما، همانطور که گفتم، حجم مطالبات دارو خیلی بیشتر از این ارقام است.

کد مطلب 6922699
حبیب احسنی پور

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