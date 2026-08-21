مطالبات حوزه دارو بیش از ۲۵۰ همت است

محمد عبده زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالبات حوزه دارو، تا خرداد ۱۴۰۵، به بیش از ۲۵۰ همت رسیده است.

وی افزود: با گذشت دو ماه از این تاریخ، این حجم از مطالبات، حتما بیشتر شده و باید تدبیری اندیشید.

عبده زاده در واکنش به نامه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رئیس جمهوری مبنی بر درخواست ۱۹۰ همت منابع اضافی علاوه بر ۸۵ همت یارانه دارو، گفت: اگر این مهم، عملیاتی شود؛ حتما می تواند به بهبود اوضاع دارو کمک کند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران افزود: اما، همانطور که گفتم، حجم مطالبات دارو خیلی بیشتر از این ارقام است.