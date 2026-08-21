به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل شامگاه پنجشنبه در تجمع چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در میدان ساعت تبریز، با گرامیداشت یاد و مقام رهبر شهید امت، بر تداوم حضور آگاهانه مردم در صحنههای دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی تأکید کرد.
وی با اشاره به ابعاد علمی، معنوی و اجتماعی شخصیت رهبر شهید امت اظهار کرد: اگرچه این شخصیت بزرگ از میان ما رفته است، اما آثار فکری، معنوی و اجتماعی او همچنان در جامعه جاری و ماندگار خواهد بود.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه اندیشه شیعی در عرصه جهانی نیازمند معرفی صحیح و مبتنی بر عقلانیت است، افزود: تلاشهای چند دههای این شخصیت، چهرهای حکیمانه، عدالتمحور و انقلابی از مکتب تشیع به جهانیان معرفی کرد.
مطهریاصل همچنین با اشاره به روز مسجد، از تلاشهای هیئتامنای مساجد قدردانی کرد و گفت: هیئتامنا امانتداران مردم و خادمان خانههای خدا هستند و باید با اخلاق نیکو، سعهصدر و برنامهریزی مناسب، زمینه حضور بیشتر جوانان، نوجوانان و بانوان را در مساجد فراهم کنند.
وی مسجد را یکی از مهمترین پایگاههای تربیت دینی و فرهنگی جامعه دانست و تصریح کرد: مسجد باید کانون معرفت، اخلاق، انس با قرآن و اهلبیت(ع) و محل جذب و تربیت نسل جوان باشد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی ادامه داد: همه دستاندرکاران امور مساجد باید برای تقویت پیوند مردم با این پایگاههای دینی و اجتماعی تلاش کنند.
ملت ایران در برابر فشارها ایستاده است
امام جمعه تبریز با اشاره به حضور مردم در مقاطع حساس تاریخی گفت: ملت ایران همواره با بصیرت و احساس مسئولیت در میدان حاضر شده و از آرمانهای امام راحل، شهدا، انقلاب و نظام اسلامی دفاع کرده است.
وی با تأکید بر ایستادگی مردم ایران در برابر تهدیدها و فشارها افزود: دشمنان همواره برای تضعیف اراده ملت ایران برنامهریزی کردهاند، اما مردم مؤمن و انقلابی با توکل بر خدا و اتکا به توان داخلی، در برابر زیادهخواهیها ایستادگی کردهاند.
مطهریاصل همچنین با تأکید بر احترام جمهوری اسلامی ایران به پیروان ادیان و مذاهب مختلف اظهار کرد: ملت ایران برای کرامت انسانها و حقوق پیروان ادیان و مذاهب احترام قائل است، اما استقلال، عزت و حقوق ملت ایران نیز باید مورد احترام دیگران قرار گیرد.
وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در این اجتماع تأکید کرد: ملت ایران در مسیر دفاع از دین، انقلاب، شهدا و استقلال کشور ثابتقدم است و با وجود همه دشواریها و فشارها، از حضور در صحنه خسته نخواهد شد.
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