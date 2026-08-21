به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری شامگاه پنجشنبه در اجتماع اقتدار مردم انقلابی شهرستان گرمسار که در میدان امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، انسجام و وحدت را رمز پیروزی ملت ایران اسلامی در شرایط کنونی در برابر دشمن دانست.

وی با بیان اینکه انسجام مهم‌ترین نیاز امروز کشور است، افزود: ملت و مسئولان در اوج انسجام و وحدت و تحت فرماندهی رهبر انقلاب، در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: تنگه هرمز به عنوان یکی از نمادهای اقتدار جمهوری اسلامی ایران مطرح است.

نادری با بیان اینکه مدیریت تنگه هرمز باید بر اساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد، گفت: در برابر زورگویی ایستاده‌ایم.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: دشمن نیز به خوبی از اهمیت این منطقه آگاه است، اما مهم این است که ابتکار عمل در این زمینه در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران باید مدیریت این ظرفیت راهبردی را با نگاه ملی و در چارچوب منافع کشور دنبال کند.

نادری همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی در شرایط کنونی کشور گفت: امروز شرایطی ایجاد شده است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی هستیم و همان‌طور که رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، نباید اسیر دوقطبی‌ها شویم.