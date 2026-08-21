هشدار زرد هواشناسی در استان سمنان؛ بارش و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی، امروز و فردا در نقاط مختلف استان سمنان بارش باران، رگبار پراکنده، رعدوبرق و در برخی مناطق مستعد و کوهستانی احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

بر اساس هشدار زرد هواشناسی، نیمه شمالی استان طی این مدت با احتمال وقوع صاعقه و رگبار پراکنده باران مواجه خواهد بود و در برخی مناطق سردسیر نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد. از این رو توصیه شده است مردم از حضور در ییلاقات و مناطق کوهستانی استان طی روزهای تعطیل خودداری کنند.

پیش‌بینی هواشناسی برای شهر سمنان نیز حاکی از آسمانی ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد شدید و در ساعات بعدازظهر رگبار باران و رعدوبرق است. بیشینه و کمینه دمای هوا در مرکز استان برای امروز به ترتیب ۳۹ و ۲۶ درجه بالای صفر پیش‌بینی شده که نسبت به سه روز گذشته حدود سه درجه کاهش نشان می‌دهد.

در آرادان و ایوانکی نیز افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است. در دامغان، به‌ویژه نواحی شمالی و ارتفاعات، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید مورد انتظار است.

برای مهدیشهر و شاهرود نیز افزایش ابر، احتمال صاعقه و رگبار باران پیش‌بینی شده و در برخی نقاط مرتفع، کوهستانی و سردسیر احتمال بارش تگرگ وجود دارد. بر این اساس، مناطقی مانند مجن، تاش و بسطام در شاهرود و پرور و فولادمحله در مهدیشهر از جمله نقاطی هستند که احتمال وقوع این پدیده‌ها در آنها بیشتر است.

در شهرستان سرخه نیز وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در میامی افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد و کاهش محسوس دما نیز در برخی شهرستان‌های استان مورد انتظار است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، فعالیت سامانه کم‌فشار بارشی در استان سمنان، به‌ویژه نیمه شمالی و مناطق شرقی، تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت و به همین دلیل هشدار زرد هواشناسی برای امروز و فردا صادر شده است.