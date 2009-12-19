به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید جلال رضوی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به موضوع اعزام مبلغان در ماه محرم به سراسر کشور گفت: رشد چشمگیر و توسعه قابل توجهی در اعزام مبلغ اوقاف به چشم می‌ خورد به گونه‌ای که 400 مبلغ در سال‌های گذشته اعزام می‌شد اما امروز 14 هزار روحانی در طول سال به سراسر کشور اعزام می‌شود.



وی افزود: در ماه محرم امسال دو هزار مبلغ که سطوح عالی حوزه را گذرانده ‌اند به نقاط کشور اعزام می‌شوند و به تبلیغ مسائل دینی می‌پردازند.



مدیرکل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه مبلغین اوقاف گزینشی انتخاب می شوند، اظهار داشت: اگر این مبلغان مناطق محروم را انتخاب کردند به خاطر رسالتی است که با خدای خویش عهد بستند و در راستای مرزبانی از عقاید تشیع است.



حجت‌الاسلام رضوی تأکید کرد: با ظرفیتی که حوزه علمیه قم دارد باید اعزام مبلغ توسعه پیدا کند چرا که امروز هفت هزار پرونده مبلغ اعزامی تشکیل شده است و درخواست‌ها به گونه است که می ‌توانیم تمام استان‌ها را در پوشش دائمی تبلیغ قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: شاخصه اصلی اعزام امسال به نام شهدا صورت می‌گیرد تا دشمنان بدانند ریشه انقلاب ما در ماه محرم و صفر شکل گرفته است.



مدیرکل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: دو هزار نقطه محروم رصد شده است که تمامی آنها در نظر مبلغان قرار دارد.

رضوی گفت: برای روستاهای بالای دو هزار نفر در کنار روحانی مبلغ، طلاب جوان با نام ناشران هدایت ایفای نقش کرده و به امر تبلیغ دینی می‌پردازند.

فرهنگ وقف در مجالس عزاداری تبیین شود



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم گفت: ماه محرم از جمله ماه‌هایی است که باید در آن فضیلت و فلسفه قیام امام حسین(ع) در آن بیان شود.



حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی تصریح کرد: قیام امام حسین(ع) قیامی برگرفته از عشق و شور است که مورد توجه تمامی عاشقان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) قرار دارد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با توجه به برنامه‌های این اداره کل در برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه‌های ماه محرم گفت: با توجه به اینکه عزاداری سیدالشهدا(ع) به عنوان یک فرهنگ دینی و اعتقادی در جامعه مورد توجه است، باید در رسای امام حسین (ع) و یاران باوفایش محافل و مجالس باشکوهی برگزار شود که اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم به آن توجه اساسی دارد.



ناظمی اظهار داشت: اوقاف و امور خیریه با توجه به رسالت و وظیفه‌ای که دارد و همچنین با توجه به موقوفات مرتبط با عزای امام حسین (ع) به این امر پرداخته و در برگزاری مراسم‌های عزاداری در سطح استان به مشارکت می‌پردازد.



وی افزود: همچنین در بقاع متبرکه امامزادگان سطح استان نیز مراسم‌های عزاداری مختلفی برگزار می‌شود که طی آن زائران و ارادتمندان به اهل‌بیت (ع) به عزاداری می‌پردازند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به سیاست سازمان اوقاف و امور خیریه در گسترش فرهنگ وقف گفت: با توجه به توصیه‌های نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه، در نظر است محافلی که بر پا می‌شود در راستای ترویج فرهنگ وقف در جامعه باشد.



حجت‌الاسلام ناظمی در پایان افزود: به تمامی سخنرانان و مداحان تاکید شده است که در خصوص جایگاه وقف و همچنین اثرات این سنت الهی به سخنرانی بپردازند.