به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم نشست صمیمی حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با جامعه نخبگان، وعاظ، سخنرانان، ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) در حرم مطهر امامزاده صالح برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی مدیر آستان مقدس امامزاده صالح به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: محتوایی که در مجالس حسینی ارائه می‌شود باید بر مبنای کلام امام حسین (ع) چند ویژگی داشته باشد.

وی افزود: حضرت نخستین ویژگی را برهان فکری بیان می‌کنند؛ این مهم نیاز جامعه و خاصه نوجوانان است. از دیگر نکاتی که حضرت به آن اشاره می‌کنند این است که خیمه گاه حسینی باید محل انسان سازی باشد؛ مجالس حسینی بزرگترین سرمایه است که باید وعاظ و مداحان آن را قدر بدانند.

بی آزار تهرانی اضافه کرد: حضرت دیگر شاخصه را روش و رفتار صحیح اخلاقی بر شمردند؛ انسان همواره باید بر اساس عدالت و اخلاق انسانی گام بردارد. همه فضائل اخلاقی را امام حسین در کربلا به نمایش گذاشتند.

وی در پایان گفت: دیگر شاخصه، مجالست با علما است. از سلوک علمایی که وارث انبیا هستند باید در مجالس اهل بیت بهره گرفت و در مسیر حق گام برداشت.

در ادامه حجت الاسلام غلامرضا عادل به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: در مناسبت‌های مختلف که مجموع آن ۸ مناسبت تبلیغی است تعداد بسیاری از مبلغان از قم به امامزاده‌های اقصی نقاط کشور برای فعالیت‌های تبلیغی اعزام می‌شوند. در سال ۱۴۰۱ قریب به ۱۶ هزار مبلغ بومی و غیر بومی در امامزاده‌ها به امر تبلیغ پرداختند.

وی افزود: همچنین ۱۲ کارگروه تحقیقی توسط مبلغان تشکیل و در حال حاضر نیز در امامزاده‌ها فعال است تا مبلغان در این کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف فضای مجازی، مشاوره و… به مردم خدمت رسانی داشته باشند.

هیئت‌ها در محرم از فضا و ظرفیت امامزاده‌ها بهره ببرند

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: سازمان اوقاف با همه نهادهای تبلیغی فعال کشور هماهنگی‌های لازم را انجام داده است، همچنین در شورای «همت» با هماهنگی دستگاه‌ها و نهادها اقداماتی برای ماه محرم در حال انجام است. دیگر اینکه حمایت از حوزه علمیه یکی دیگر از اهداف سازمان است.

عادل در پایان خاطرنشان کرد: امامزاده‌ها فضای لازم را برای برگزاری مجالس اهل بیت دارند و بسیاری از هیئات امروز مراسم خود را در امامزاده‌ها برگزار می‌کنند که امسال تعداد آن به ۸۰۰ هیئت می‌رسد. لازم است هیئت‌ها از فضا و ظرفیت امامزاده‌ها بهره ببرند.

در ادامه حجت الاسلام ادیب یزدی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: هر انسانی در مرحله‌ای از کمال و خودسازی نیازمند تبلیغ است.

وی با بیان اینکه یکی از ولایات، ولایت تبلیغ است ابراز کرد: این ولایت تبلیغ را خداوند به پیامبر اکرم واگذار کرد تا ایشان به واسطه امر تبلیغ حقایق دین را به مردم ابلاغ کنند. امروز این رسالت بر عهده مبلغان دین است.

دبیر جامعه مبلغین تهران با اشاره به اینکه وعاظ نباید از محتوای سخنرانی رهبر انقلاب که مملو از عناصر دقیق، مهم و ارزشمند است غافل شوند گفت: آن چیزی که وعاظ به عنوان ارشاد بیان می‌کنند بر شنونده لازم است تبعیت کند چرا که ایشان ولایت در تبلیغ دارند.

ادیب یزدی درباره جهاد تبیین بیان کرد: پیامبر فرمودند آنچه در مورد دیگر امت اتفاق افتاد در این امت نیز اتفاق خواهد افتاد. بنابراین با جهاد تبیین است که وقایع تاریخ را می‌توان با وقایع امروز تطبیق داد و گفت چه شد امام حسین در جامعه اسلامی به شهادت رسیدند.

وی افزود: بنابراین جهاد تبیین یعنی تکرار تاریخ و پیشگیری از وقوع صحنه‌های تلخ است تا مجدد کربلا تکرار نشود؛ روشنگری از وظایف وعاظ است.

در ادامه حجت الاسلام شهاب مرادی با بیان اینکه مخاطبین وعاظ از اقشار مختلف است گفت: مخاطب‌ها را باید شناخت. دهه محرم فرصتی است که اکثر مردم در مجالس حسینی شرکت می‌کنند وعاظ در این مجالس کاری کنند که حتی فردی که اهل شرب خمر است با شرکت در این مجالس توبه کرده و مسیر رفته را برگردد. به جنبه آشتی کردن و توبه کردن در ایام محرم توجه ویژه شود.

در ادامه حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با استناد به آیات الهی اظهار داشت: امام حسین خطاب به یاران خویش می‌فرمایند سلام بر شما که یاری دهنده دین خدا هستید؛ جریان فعلی که در کشور شکل گرفته به نوعی نشان دهنده یارگیری دشمن در جبهه مردمی است.

وی افزود: این یارگیری‌ها توسط رسانه‌هایی که در خارج از کشور مدیریت می‌شوند صورت می‌پذیرد و متأسفانه رسانه‌ها قریب به ۷۰ درصد ذهن افراد را به خود مشغول کرده است.

وی به شناسایی جبهه دشمن که یکی از مطالبات رهبری است اشاره کرد و گفت: دشمن اصلی درون دینی است. دشمن سعی دارد اقدامات خوب را زیر سوال ببرد. امروز در مواجهه با شبکه و ماهواره‌های معاند با جریان نبرد ناهماهنگ مواجه هستیم، این نبرد ناهمگون در جبهه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مشاهده می‌شود. آنان همواره در حال بمباران تبلیغاتی هستند. امروز شبکه‌های اینترنشنال، بی بی سی و … چه چیزهایی تولید می‌کنند؟ آنان امروز چه میزان تولید دارند؟ عدد آنها در تولید میلیون‌ها است و پاسخ ما چقدر است؟

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: دشمن با جریان رسانه‌ای و در جبهه جنگ نرم می‌خواهد با انقلاب اسلامی مقابله کند. سرمایه ما اسلام ناب علوی است و قابل قیاس با چیزی نیست. مثل اربعین که دشمن همواره تلاش می‌کند بایکوت خبری کند اما مردم همچنان هر ساله از آن استقبال می‌کنند بنابراین امکان ایجاد بحران در اربعین وجود ندارد. مسأله اغتشاشات اخیر مسأله طراحی شده بود بنابراین باید جبهه را شناخت. بعد از اربعین دشمن حتماً به سرمایه‌ای که ما جمع می‌کنیم حمله می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مزیت جمهوری اسلامی را باید بیان کرد گفت: امروز باید از مزیت‌های امنیتی سخن گفت و باید گفته شود ما داعش را که به حرم اهل بیت (ع) حمله کرده بود از بین بردیم. این کلام در جوانان مطالبه گر تأثیر می‌گذارد و خریدار دارد. حکومت بها دارد و باید ما آن را حفظ کنیم.

وی افزود: ۴۴ سال است نظام سلطه با ما می‌جنگد. ما اینکه مشکلات زیاد است قبول داریم اما باید این موارد هم مطرح شود که ما چه کار کردیم که نفت را از سبد هزینه خارج کردیم در اقتصاد دریا مبنا ۵ میلیون تن تولید داریم در حوزه ترانزیت مسکن و انرژی خورشیدی اقدامات خوبی صورت گرفته ما در اقتصاد موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم و انقلاب راهی جز این ندارد.

حجت الاسلام خاموشی افزود: دستگیره‌های دفاع از انقلاب بسیار است و نباید آن را رها کرد؛ امروز در حوزه تجهیزات پزشکی و آموزش همگانی مستغنی هستیم. سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند بقاع باید قطب فرهنگی شوند از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هیئت دعوت به عمل آورد در بقاع استقرار یابند و به فعالیت‌های فرهنگی بپردازند. بهترین نقطه برای قرآن و عترت همین بقاع متبرک هستند. فضای کالبدی بقاع اجازه چند برابر شدن این مجالس را می‌دهد.