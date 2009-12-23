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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

شهریاری در گفتگو با مهر:

آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به آنفلوانزای A نمی توان اعلام کرد

آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به آنفلوانزای A نمی توان اعلام کرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که موارد مشکوک به آنفلوانزای A آزمایش نمی شوند، گفت: چون علائم آنفلوانزای A شبیه آنفلوانزای معمولی است نمی توان آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به نوع A اعلام کرد.

دکتر حسینعلی شهریاری در خصوص اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه آمار مربوط به آنفلوانزای A که از سوی برخی متخصصین اعلام می شود، قابل استناد نیست به خبرنگار مهر گفت: کاهش موارد ابتلا به این بیماری باعث شده که وزارت بهداشت آمار مبتلایان را ماهانه اعلام کند.

وزیر بهداشت در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که چندی پیش در تهران برگزار شد عنوان داشته بود که آمارهای مربوط به آنفلوانزای A که بعضا از سوی متخصصین عفونی و... اعلام می شود غیراصولی است.

شهریاری با عنوان این مطلب که سازمان جهانی بهداشت به همه کشورها اعلام کرده که برای آمار مبتلایان به آنفلوانزای A باید تعداد موارد ابتلا را ضرب در 140 کنید، گفت: در حال حاضر همه بیماران مشکوک به ابتلا به آنفلوانزای A مورد آزمایش قرار نمی گیرند و فقط برای آن تعداد از بیمارانی که در بیمارستانها بستری می شوند، آزمایش تشخیص بیماری برای اطمینان از ابتلا به آنفلوانزای A صورت می گیرد.

بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت تا نیمه اول آذر امسال 140 شهروند ایرانی در اثر ابتلا به آنفلوانزای A جان خود را از دست داده اند و 3762 نفر نیز مبتلا بوده اند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه اغلب مبتلایان به آنفلوانزای نوع A بدون نیاز به درمان دارویی و تنها با استراحت در منزل بهبود می یابند، گفت: علت اینکه وزارت بهداشت تصمیم گرفته که آمار ابتلا و فوت ناشی از این بیماری را هر ماه اعلام کند به دلیل کاهش موارد ابتلا است.

کد مطلب 1004269

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