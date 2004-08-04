معاون دبير كل حزب الله لبنان : براي مبارزه اي سخت با رژيم صهيونيستي آماده مي شويم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا ، شيخ نعيم قاسم، معاون دبير كل حزب الله كه در مراسم سالگرد وفات شيخ عبيد، يكي از مبارزين و مقاومين لبنان و در جمع اعضا و طرفداران اين حزب در قم سخن مي گفت ، با تأكيد بر ادامه مذاكرات براي آزادسازي آخرين زندانيان لبناني باقيمانده در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي افزود : پرونده مبادله اسرا هنوز بسته نشده است و به زعم ما رژيم صهيونيستي نيز آن را دنبال مي‌كند.



شيخ نعيم قاسم، با اشاره به تجاوزهاي روزافزون رژيم صهيونيستي تصريح كرد: رژيم صهيونيستي خطر بسيار بزرگي است كه كشورهاي منطقه بويژه لبنان و فلسطين را تهديد مي‌كند و ما با تمام قدرت در برابر آن ايستادگي مي‌كنيم.



اين شخصيت برجسته حزب الله به سكوت مجامع بين‌المللي در برابر اقدامات ظالمانه رژيم اشغالگر صهيونيستي در فلسطين اشاره كرد و افزود: تكيه كردن به شوراي امنيت سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي در برابر تجاوزهاي روزافزون رژيم صهيونيستي‌، تكيه كردن بر سراب است و ما با قدرت و توان خود و بدون اعتماد به هيچ نيروي بين‌المللي، فعاليت‌هاي تروريستي رژيم صهيونيستي را سركوب مي‌كنيم. وي به ضرورت آمادگي هرچه بيشتر در برابر اين رژيم اشغالگر اشاره و خاطر نشان كرد: از نقشه‌ها و طرح‌هاي خصمانه اسرائيل نبايد غافل شد، چرا كه اسرائيل در صدد نابودي كل فلسطين و مقاومت كنندگان است

و براي رسيدن به اين هدف از هيچ اقدامي دريغ نمي‌كند.



جانشين دبير كل حزب الله لبنان در پايان تهديدهاي اخير صهيونيست‌ها در حمله به مسجد‌الأقصي و بناي « هيكل ثالث» را به جاي آن، خطري جدي و حقيقي عنوان كرد و ضمن رد نمودن اين سخنان به عنوان ‌جنجال تبليغاتي گفت: رئيس هيئت امناي هيكل (يكي از افراطي‌ترين گروه‌هاي يهودي) در سال 2001 با موافقت مجلس اسرائيل و شخصيت‌هاي بلند‌پايه صهيونيستي، تصميم‌هاي خطرناكي در تخريب مسجدالأقصي و ايجاد برخي بناهاي مورد نظر خود را اتخاذ كردند كه قابل توجه است.



وي تهديدات و سخنان بي‌پرواي رژيم صهيونيستي را در قبال مقدسات اسلامي يادآور شد و گفت: فقط خداوند مي‌داند مسلمانان در برابر اين تهديدات چه تصميماتي اتخاذ خواهند كرد و چطور در برابر دشمن صهيونيستي مي‌ايستند.



از خردادماه جاري تاكنون هيچكدام از طرفين، صحبتي در اين باره نكرده بودند. رژيم صهيونيستي بهمن‌ماه گذشته با ميانجي‌گري آلمان 400 فلسطيني و 20 اسير لبناني را آزاد كرد و دهها پيكر شهداي لبنان را تحويل حزب الله داد و در مقابل سه سرباز صهيونيست و يك سرهنگ اطلاعاتي و سرمايه‌دار يهودي كه بدست‌ حزب الله اسير شده بودند، آزاد شدند.



انتظار مي‌رود در دور سوم مذاكرات، سرنوشت چهار ديپلمات ايراني كه در سال 1982هنگام حمله رژيم صهيونيستي به لبنان ربوده شدند و نيز سرنوشت كلنل ران آراد كه در علميات تجاوز به فضاي جنوب لبنان ناپديد شد، مشخص شود.



همچنين پيش‌بيني مي‌شود در توافق‌هاي جديد، سمير قنطار كه طولاني مدت‌ترين لبناني در بند رژيم صهيونيستي است و برادرانش آزاد شوند.

برخي رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي ادعا كرده‌اند ران آراد در زندان‌هاي ايران نگهداري مي‌شود. در موافقت‌نامه گذشته، آريل شارون، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي، كه بخاطر مبادله غير متعادل از سوي مطبوعات صهيونيستي مورد انتقاد قرار گرفت، تمايلي براي مذاكره درباره سرنوشت كلنل ران آراد نشان نداد.