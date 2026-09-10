به گزارش خبرنگار مهر، میثم کاوه عصر پنجشنبه در نشست با روسا و سرپرستان هیاتهای شطرنج شهرستانهای مازندران که به میزبانی بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی هیات در دوره سرپرستی، فراهم کردن شرایط برای برگزاری مجمع انتخاباتی در کوتاهترین زمان ممکن است.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی شفاف افزود: تلاش خواهیم کرد شائبه هرگونه دخالت در فرآیند انتخابات به صفر برسد تا فردی که از سوی اعضای مجمع به عنوان رئیس جدید هیات شطرنج مازندران انتخاب میشود، بتواند با آرامش و بدون حاشیه فعالیت خود را آغاز کند.
سرپرست هیات شطرنج مازندران با اشاره به شرایط این هیات در زمان آغاز مسئولیت خود گفت: هیات استان را در شرایطی تحویل گرفتم که تنها یک ابلاغ و یک مهر در اختیار داشت، بنابراین در گام نخست نسبت به ساماندهی ساختار اداری و تشکیل چارت سازمانی اقدام کردیم.
کاوه ادامه داد: راهاندازی دفتر هیات شطرنج استان در ساری نیز در دستور کار قرار دارد و این دفتر به زودی فعالیت خود را در مرکز استان آغاز خواهد کرد.
وی همچنین از آغاز فعالیت خزانهدار جدید هیات خبر داد و گفت: پس از انجام مراحل اداری، خزانهدار جدید از هفته آینده کار خود را آغاز میکند و منابع مالی اختصاصیافته به هیات صرفاً در مسیر توسعه و خدمت به جامعه شطرنج استان هزینه خواهد شد.
سرپرست هیات شطرنج مازندران برگزاری یک رویداد بزرگ شطرنجی را از دیگر برنامههای این هیات تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی عنوان کرد و افزود: شطرنج مازندران در سطح کشور از جایگاه ویژهای برخوردار است و برای حفظ و ارتقای این جایگاه باید در حوزه زیرساخت، امکانات و میزبانی مسابقات بزرگ سرمایهگذاری و توجه بیشتری صورت گیرد.
در این نشست، روسا و سرپرستان هیاتهای شطرنج شهرستانهای مازندران نیز دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای توسعه و تقویت این رشته ورزشی در استان مطرح کردند.
در ادامه و در راستای برنامه هیات شطرنج مازندران برای فعالسازی هیاتهای شهرستانی در سراسر استان، با حکم میثم کاوه، سید سجاد فرحمند به عنوان سرپرست هیات شطرنج شهرستان کلاردشت منصوب شد.
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