عظیمی: طنز «گل‌ آقا» صریح و برنده اما اخلاق‌ مدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، هومن عظیمی عصر پنجشنبه در آیین پاسداشت زادروز کیومرث صابری فومنی «گل‌آقا» که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار شد، اظهار کرد: بزرگداشت گل‌آقا صرفاً بزرگداشت یک طنزپرداز نیست، بلکه پاسداشت یک سنت فرهنگی است که ریشه در بنیان‌های فرهنگی این سرزمین دارد.

وی وجود چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری را برای جامعه امیدبخش دانست و افزود: بزرگانی همچون گل‌آقا، ستارگان آسمان فرهنگ و هنر این مرز و بوم هستند و آثار و اندیشه آنان می‌تواند چراغ راه نسل‌های آینده باشد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه کیومرث صابری فومنی در عرصه طنز کشور تصریح کرد: صابری فومنی ویراستار سنت ارزشمند طنزپردازی در فرهنگ این سرزمین بود و از جایگاه ویژه‌ای در این عرصه برخوردار است.

عظیمی با تأکید بر ضرورت توجه به طنز اخلاق‌مدار و منصفانه بیان کرد: زبان طنز گل‌آقا در عین صراحت و برندگی، حرمت انسانی را حفظ می‌کرد و همین ویژگی موجب شد آثار و اندیشه او در حافظه فرهنگی جامعه ماندگار شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در عرصه هنر و رسانه گفت: پدافند غیرعامل در این عرصه به معنای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری و تداوم فعالیت‌های ضروری است که با تأمین زیرساخت‌ها، ابزارهای ارتباطی و امکانات لازم برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای محقق می‌شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به تولید آثار فاخر و ارزشمند در حوزه‌های مختلف فرهنگی از جمله شعر و داستان نیاز داریم و این سرمایه‌های فرهنگی می‌توانند به عنوان دژ مستحکمی برای ایستادگی جامعه در برابر تهدیدات عمل کنند.

عظیمی با بیان اینکه سرمایه‌های اجتماعی در برابر تهدیدات دشمن قدرت‌آفرین هستند، گفت: میراث ارزشمند فرهنگی با تکیه بر هویت و فرهنگ ملی می‌تواند توان مقاومت، انسجام و ایستادگی ملت را افزایش دهد.

وی همچنین به تحولات فناوری در عرصه رسانه اشاره کرد و افزود: رسانه‌های امروز بیش از گذشته مبتنی بر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و تعامل با مخاطب هستند، اما در این میان نقش انسان متعهد رسانه‌ای همچنان غیرقابل جایگزین است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت وجدان حرفه‌ای و رعایت اخلاق در رسانه بیان کرد: صابری فومنی با تکیه بر اخلاق و اعتمادسازی توانست اعتماد مخاطبان را جلب کند و به همین دلیل نام و آثار او در تاریخ فرهنگ و رسانه این کشور ماندگار شد.

عظیمی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری چنین محافلی، صرفاً بزرگداشت یک شخصیت فرهنگی نیست، بلکه باید زمینه‌ای برای استمرار قلم و اندیشه او و ادامه این مسیر توسط نسل جدید فراهم شود؛ نسلی که باید با تکیه بر قالب‌های نوین و ابزارهای روز، در مسیر توسعه و تعالی فرهنگی گام بردارد.