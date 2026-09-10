به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز پنجشنبه گفت درگیری‌های نظامی مستقیم در منطقه خلیج فارس همچنان ادامه دارد و وضعیت موجود مطلوب نیست. او از تمامی طرف‌های درگیر خواست خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدام نظامی خودداری کنند.

پسکوف همچنین گفت مسکو ترجیح می‌دهد ایران و آمریکا به اجرای مفاد تفاهم‌نامه امضاشده میان دو طرف بازگردند.

سخنگوی کرملین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت روسیه در صورت نیاز آماده کمک به عادی‌سازی روابط ایران و امارات است. او تأکید کرد مسکو از امنیت منطقه و تقویت اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه حمایت می‌کند.

این اظهارات در جریان نشست خبری پسکوف در دهلی‌نو، در آستانه نشست سران بریکس، مطرح شد.