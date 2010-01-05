بازارچه الکترونیک صنایع دستی در قزوین راه اندازی شد

حمید رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: برای حفظ استقلال، نحوه تعامل با عوامل بازار، حمایت از صنعتگران، جذب مشتری، معرفی صنایع دستی و سفارش‌ پذیری محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی به شیوه مجازی در محیط وب، این معاونت اقدام به راه اندازی بازارچه الکترونیک صنایع دستی کرده است.



قاسمی افزود: صنایع دستی و هنرهای سنتی با تلاش و عشق هنرمند و صنعتگر تولید می‌ شود و برای رسیدن این محصولات به بازار مناسب و در دسترس بودن آنها به عوامل زیادی نیاز است.



وی بیان کرد: بسیاری از هنرمندان به علت عدم شناخت کافی از بازار وارد این چرخه نشده اند و مشکلات زیادی در عرضه و فروش کالای خود دارند که با راه‌ اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی در سال 1385 در قزوین و برگزاری نمایشگاه‌‌ های مختلف و حضور در نمایشگاه‌‌ های کشوری و بین‌المللی تا حدودی از مشکلات کاسته شده که امیدواریم با این اقدامات علاوه بر فروش داخلی محصولات هنرمندان زمینه فروش بین‌المللی در این حوزه را نیز فراهم کنیم.



معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین خاطرنشان کرد: در این بازارچه ضمن معرفی هنرمندان، صنعتگران، آثار تولید شده صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان، امکان فروش در فضای اینترنت بدون حد و مرز هم فراهم شده است.

قاسمی تأکید کرد: استان قزوین در بخش هنر صنایع دستی دارای استعداد و ظرفیت بالایی بوده و لازم است با اقدامات اینگونه زمینه پیشرفت هرچه بیشتر هنرمندان این عرصه مهیا شود.



آدرس بازارچه الکترونیک QAZVINHANDICRAFTS.COM است که علاقمندان می‌توانند از این بازارچه دیدن کرده و خریدهای خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.