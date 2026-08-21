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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۱

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد

مشهد- مردم مشهد با اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج)، از حال‌وهوای معنوی این مراسم گفتند.

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کد مطلب 6923332

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