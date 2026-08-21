https://mehrnews.com/x3cRxw ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۱ کد مطلب 6923332 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۱ اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد مشهد- مردم مشهد با اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج)، از حالوهوای معنوی این مراسم گفتند. دریافت 15 MB کد مطلب 6923332 کپی شد مطالب مرتبط استمرار حماسه مشهدیها در شب صد و هفتاد و چهارم اقامه نماز استغاثه در یکصد و هفتاد و چهارمین میعاد شبانه چناران صدوهفتادوسه شب حضور پرشور مردم مشهدالرضا(ع) در خیابانها اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در رشت صد و هفتاد و سومین شب اجتماع مردم شهرستان مرزی تربت جام نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رامیان اقامه شد برچسبها استغاثه مشهد بیعت با رهبر انقلاب
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