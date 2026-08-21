سخنان پوچ و تکراری ترامپ درباره توافق با ایران و تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سخنان تکراری و تاریخ مصرف گذشته اش که در ماه ها و هفته های گذشته به صورت مکرر تکرار شده است؛ مدعی شد: ایران به دنبال دستیابی به توافق است و آمریکا «کنترل کامل» مرزها و تنگه هرمز را در اختیار دارد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که ایران دیگر پولی در اختیار ندارد و قادر به پرداخت حقوق نیروهای پلیس و ارتش خود نیست.

وی بدون این که از سخنان تکراری اش خسته شود، مدعی شد: ایرانی‌ها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند، اما برای پذیرش «توافق مناسب» آمادگی ندارند.

وی در سخنانی که بیشتر جنبه آرام کردن التهابات فضای داخلی آمریکا را داشت که برای گران شدن قیمت سوخت ناشی از بسته بودن تنگه هرمز به هم ریخته است، مدعی شد: به محض پایان یافتن مسئله ایران، قیمت نفت به کمتر از سطح کنونی کاهش خواهد یافت.

ترامپ مدعی شد: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند، اما ما حتی نمی‌دانیم که آیا خودمان چنین چیزی را می‌خواهیم یا نه.

وی در بخش دیگری از سخنانش آرزوی محال خود را تکرار کرد و در سخنانی سخیف مدعی شد: در حال حاضر تنگه هرمز را خاک آمریکا می دانم.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خسته کننده اش که به صورت روزانه تکرار می شود، مدعی شد: ایران تنها کشور جهان است که در آن هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور باشد.

ترامپ در ادامه با تکرار سخنانی که برای تقویت روحیه نظامیان و سیاستمداران دولتش تکرار می کند، مدعی شد که ایران دیگر نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار یا تجهیزات فنی ندارد و توانمندی تولیدی خود را از دست داده است.

این ادعا درحالی مطرح می شود که تاکنون دولت آمریکا نتوانسته با وجود ادعای برتری نظامی کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته و از کنترل ایران خارج کند.

وی در ادامه به اظهارات ادعایی اش ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتم این است که نمی‌دانم [در ایران] با چه کسی مذاکره کنم.

ترامپ برای توجیه تجاوز خود به ایران مدعی شد که آمریکا مجبور شد به ایران حمله کند تا برنامه تسلیحات هسته‌ای آن را از بین ببرد، چرا که تهران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار داشت.

ترامپ بار دیگر ادعای خود درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را تکرار کرد و مدعی شد: اگر ایران به سلاح هسته ای دست می یافت و از آن استفاده می کرد، فورا اسرائیل را نابود و خاورمیانه را ویران می کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در حوزه داخلی نیز به دست‌آوردسازی برای خود ادامه داد و مدعی شد: در ۸۷ درصد از استان های کشور پیروز شدیم، پیروزی که قبلا کسی آن را به دست نیاورده است.