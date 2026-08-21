به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در ادامه اقدامات خود برای ساماندهی وضعیت مالی تیم فوتبال این باشگاه، پرداخت پیشپرداخت قرارداد بازیکنان را انجام داد.
بر این اساس، مبلغ پیشپرداخت قرارداد تمامی بازیکنان پرسپولیس پرداخت شده و بازیکنان از این بابت طلبی از باشگاه ندارند.
از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس در تلاش است مطالبات بازیکنان بابت فصل گذشته را نیز تعیین تکلیف کند. طبق برنامهریزی صورت گرفته، قرار است مبالغ باقیمانده از قرارداد فصل گذشته بازیکنان تا روز یکشنبه به حساب آنها واریز شود.
پرداخت این مطالبات میتواند بخش دیگری از تعهدات مالی باشگاه در قبال بازیکنان را پوشش دهد و شرایط مالی تیم را برای ادامه رقابتهای فصل جدید بهبود ببخشد.
مدیریت باشگاه پرسپولیس در هفتههای اخیر تلاش کرده است با تأمین منابع مالی و پرداخت تعهدات خود، دغدغههای مالی بازیکنان و اعضای تیم را کاهش دهد و تمرکز سرخپوشان را بر ادامه مسابقات فصل جدید قرار دهد.
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