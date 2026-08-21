https://mehrnews.com/x3cRxn ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ کد مطلب 6923325 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶ حماسه حضور ایرانشهریها به شب ۱۷۴ رسید ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و هفتاد و چهارمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 29 MB کد مطلب 6923325 کپی شد مطالب مرتبط خاطرات عالم اهل سنت از «رهبر شهید» در زمان تبعید ایشان در ایرانشهر برگزاری مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر بزمان خاطرات معلم بلوچ از رهبر شهید در زمان تبعید به ایرانشهر پیشرفت سیستان و بلوچستان پس از انقلاب قابل قیاس با گذشته نیست روایت شبی که تاکستان به نام امام زمان (عج) ایستاد ناگفته هایی از تنها شهید سیستان و بلوچستانی «ناو دنا» امام جمعه موقت ایرانشهر: به لبخند دشمن اعتماد نکنید رامیان دوباره به صحنه آمد؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از ایران تجمع شبانه مردم گرگان به موج صد و هفتاد و چهارم رسید برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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