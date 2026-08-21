  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۶

حماسه حضور ایرانشهری‌ها به شب ۱۷۴ رسید

حماسه حضور ایرانشهری‌ها به شب ۱۷۴ رسید

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و هفتاد و چهارمین شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند.

دریافت 29 MB
کد مطلب 6923325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها