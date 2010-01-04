به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی ظهر دوشنبه در گردهمایی اعضای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی شهرستان‌های استان سمنان گفت: توجه به قشر جوان و نوجوان باید از اولویتهای کاری بسیج دانش‌آموزی باشد.

وی ولایتمداری را از جمله برنامه‌هایی دانست که بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان باید آن را اجرا کنند.

قزوهی با اشاره به اینکه برنامه‌های بسیج باید جذاب، اثربخش و متناسب با ذوق و سلیقه دانش‌آموزان و فرهنگیان باشد، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های جذاب و معنوی بسیج اردوهای راهیان نور است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان استان سمنان نیز در این گردهمایی گفت: بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان دارای 11 کانون در استان است.

جواد حافظی افزود: 457 واحد دانش‌آموزی اعم از پیشگامان و پویندگان دانش ‌آموزی در استان وجود دارد.

وی تعداد دانش‌آموزان عضو بسیج دانش‌آموزی را حدود 45 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: 42 هزار نفر از دانش‌آموزان عضو عادی بسیج و سه نفر از اعضای فعال هستند.

به گفته وی، برگزاری مسابقات قرآن و عترت اردوی راهیان نور، جشنواره سرود، جشنواره طرح ولایت و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ورزشی و سرود از جمله برنامه‌هایی است که طی یکسال گذشته توسط بسیج دانش‌آموزی استان سمنان اجرا شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قائم استان سمنان نیز در این گردهمایی به درسهایی برگرفته از عاشورای حسینی اشاره کرد و افزود: عاشورا نشان داد هرکس در هر شأن و مقامی که باشد، اگر محور ولایت را رها کند از صفحه دین خارج خواهد شد.

حجت‌الاسلام جعفر رعایتی جابجا شدن ارزشهای حقیقی و غیرحقیقی را از دیگر درس‌های عاشورا عنوان کرد.