امید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشنواره تولید محتوای دانش آموزی بیعت با ولایت در استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این رویداد با محوریت اجتماعِ شبهای اقتدارِ علوی برگزار می شود افزود: تولیدات رسانه ای رویکرد اصلی این جشنواره ایت.

رئیس بسیج رسانه استان سمنان ادامه داد: این جشنواره تولید محتوای رسانه ای به مناسبت دهه امامت و ولایت، سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل و قیام ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.

مظفری ادامه داد: قالب های جشنواره استانی: عکس، پوستر، کلیپ، استوری، عکس نوشت است.

وی با بیان اینکا محتوای صوتی _ سرود _کاردستی _ روزنامه دیواری و ... دیر بخش های این رویداد است تاکید کرد: بسیج دانش آموزی استان سمنان از داوطلبان برای ارسال محتواهای تولیدی شان تا ۱۷ خردادماه و از طریق آی دی ایتای velayat_ali۱۱۰ نام‌نویسی می کند.