خوزستان مرکز پایه تحقیقات برنج مقاوم به گرما شد

عزیز اورشم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بر این اساس خوزستان به عنوان مرکز پایه برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و پـژوهشی برنج کشور و مناطق دیگر جهان با اقلیم مشابه خوزستان انتخاب شده است.

ارشم اجرای طرحهای تحقیقاتی گسترده در معرفی گونه های جدید برنج مقاوم به گرما، ابداع روشهای جدید کشت به منظور کاهش مصرف آب، اجرای روشهای مدیریتی در شالیزارها، معرفی ژنتیک های مقاوم به شوری و خشکی را از دلایل انتخاب استان برشمرد .

وی افزود: بیش از 30 هکتار از زمینهای مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان به اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی برنج اختصاص یافته است.

موسسه بین المللی تحقیقات برنج irri که مـرکز آن در کشور فیلیپین است به عنوان رابط برای تبادل اطلاعات و پژوهش هـای جدید درمیان کشورهای جهان عمل می کند.