پخش مراسم جشنواره شعر فجر از اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید میرمحمدصادق مدیر روابط عمومی چهارمین جشنواره شعر فجر با اعلام این خبر عنوان کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته و مساعدت مدیران رادیو اینترنتی تمامی مخاطبان شعر ایران در سراسر جهان می‌توانند به ‌صورت زنده از رویداهای این مراسم آگاه شوند.

وی اضافه کرد: همچنین با اقدامات صورت گرفته بیش از 40 خبرنگار وعوامل اجرایی به‌عنوان نمایندگان تمامی رسانه‌ها اعم از مکتوب، الکترونیک، دیداری و شنیداری در بوشهر محل برپایی مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.

مدیرروابط عمومی چهارمین جشنواره گفت: مراسم افتتاحیه به‌صورت کامل از سوی شبکه چهار جمهوری اسلامی ایران ضبط می‌شود و با دو روز تاخیر پخش خواهد شد. همچنین این آیین از سوی برنامه‌سازان شبکه‌های تلویزیونی اعم از باغ کاغذی، شبکه 3، ژرفا، شبکه 1، آیینه‌ جام و شبکه جهانی جام جم ضبط و منعکس خواهد شد.

وی اضافه کرد: رادیو سراسری، رادیو ایران و رادیو جوان به‌صورت زنده گزارشهایی از برنامه تهیه و پخش می‌کنند. همچنین صدا وسیمای استانی بوشهر هم این رخداد بزرگ فرهنگی را پوشش می‌دهد و علاوه بر این رادیو اینترنتی صدا به‌ صورت آن‌لاین عکسهای جشنواره را مخابره خواهد کرد.

میرمحمد صادق تأکید کرد: با حضور رسانه‌های مکتوب و الکترونیک در محل برگزاری به صورت همزمان اخبار جشنواره به روی خط‌های خبری ارسال می‌شود.

آدرس اینترنتی پخش زنده مراسم افتتاحیهwww.iranseada.ir اعلام شده ‌است.

چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.