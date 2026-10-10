کنگره شهدا باید به جریانی ماندگار برای تربیت نسل جوان تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد بعدازظهر شنبه در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران با اشاره به برگزاری سومین کنگره ملی شهدای مازندران در سال ۱۴۰۸ اظهار کرد: بررسی تجربه کنگره‌های پیشین نشان می‌دهد که برای افزایش اثربخشی این رویداد باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های شهدا افزود: انتقال پیام شهدا به جامعه، به‌ویژه نسل جدید، نیازمند استفاده از ابزارهای نوین فرهنگی و هنری، برنامه‌ریزی مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع استان است.

فرمانده سپاه کربلا، شورای سیاست‌گذاری را مسئول تعیین سیاست‌های کلان، تصویب چارچوب برنامه‌ها، نظارت بر اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: برنامه‌های کنگره باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن پاسداشت یاد شهدا، زمینه ارتباط مؤثرتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کنند.

موحد همچنین از پیش‌بینی تشکیل شورای عالی هم‌اندیشی با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و هنری در تهران و ایجاد هیئت اندیشه‌ورز در استان خبر داد و اظهار کرد: استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات صاحب‌نظران می‌تواند به تدوین برنامه‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای جامعه کمک کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲۵ کمیته تخصصی در ساختار اجرایی کنگره بیان کرد: فعالیت این کمیته‌ها از ۱۴ آبان‌ماه، هم‌زمان با هفته بزرگداشت مازندران، آغاز می‌شود. مسئولیت کمیته‌ها بر عهده معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و دبیران مرتبط در سپاه کربلا نیز در اجرای برنامه‌ها همکاری می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلا افزود: حوزه‌هایی همچون رسانه و فضای مجازی، پژوهش و نشر، تولیدات فرهنگی و هنری، جمع‌آوری اسناد و آثار شهدا، تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران، امور بانوان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، جوانان، فعالیت‌های مردمی و محرومیت‌زدایی در برنامه‌های کمیته‌های تخصصی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

موحد با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت اجتماعی در این رویداد تصریح کرد: باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل گسترده‌تری استفاده شود و زمینه حضور فعال‌تر جوانان و گروه‌های اجتماعی در برنامه‌های کنگره فراهم شود.

وی نوجوانان، جوانان و بانوان را از محورهای اصلی برنامه‌ریزی این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان دانش‌آموزان، دانشجویان و مجموعه‌های مردمی می‌تواند به ایجاد ارتباطی عمیق‌تر میان نسل جدید و ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند.

فرمانده سپاه کربلا در ادامه با اشاره به تدوین اساسنامه سومین کنگره ملی شهدای مازندران گفت: این سند پس از برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور صاحب‌نظران تهیه شده و چارچوب فعالیت شوراها، کمیته‌ها، اهداف و مسئولیت‌های اجرایی را مشخص می‌کند. پس از بررسی دیدگاه‌های اعضای شورای سیاست‌گذاری و اعمال اصلاحات احتمالی، اساسنامه مبنای فعالیت‌های اجرایی کنگره قرار خواهد گرفت.

موحد در پایان، مردمی‌بودن، مخاطب‌محوری، تربیت‌محوری، استمرار، روایت‌محوری، بومی‌گرایی، نوآوری و نتیجه‌گرایی را از اصول محوری سومین کنگره ملی شهدای مازندران عنوان کرد و گفت: فعالیت‌های این کنگره نباید به برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی محدود بماند، بلکه باید به جریانی مستمر در جامعه تبدیل شود و در حوزه فرهنگ‌سازی و تربیت نسل آینده اثرگذاری داشته باشد.