مشکل آبگرفتگی معابر و محلات زاهدان باید برای همیشه برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد امروز در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان با بیان این مطلب، همچنین بر هدایت سیلاب ها و جمع آوری آبهای راکد هنگام بارندگی از خیابانها و کوچه های این شهر تأکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان از مسئولان شهرداری خواست با همکاری اداره کل فنی استانداری سیستان و بلوچستان و دستگاه های دست اندرکار، مشکلات فنی معابر و گذرگاه های زاهدان را به دقت بررسی کنند.

وی اظهار داشت: مسئولان شهرداری می توانند با اجرای طرح مطالعه شده و با کمک مهندسی شهری، مسیل های گذشته و اولیه شهر زاهدان را برای هدایت و تسریع خروج سیلاب، احیا کنند .

آزاد بیان داشت: استانداری سیستان و بلوچستان در اجرای دقیق و مطالعه شده طرح های هدایت سیلاب های شهر زاهدان، شهرداری را یاری خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان، شهردار و مهندسان مشاور نیز در این دیدار از حسن توجه استاندار نسبت به توسعه و عمران شهر زاهدان و نقطه نظرات دقیق و فنی وی تقدیر کردند.