https://mehrnews.com/x3cYrn ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6937486 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۲ اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در چناران چناران- نماز استغاثه به امام زمان (عج) در صد و هشتاد و هشتمین قرار شبانه مردم مبعوث شده چناران اقامه شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6937486 کپی شد مطالب مرتبط قرار مشهدی ها به شب ۱۸۸ رسید اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در مشهد بختیاری: حضور مردم در خیابان پاسخ دندانشکن به تهدیدات دشمنان است نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رامیان اقامه شد طاهری: رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه و حفظ وحدت تأکید دارند مشارکت مردمی در تجمعات شبانه بزرگترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه ورود پیکرهای مطهر جانباختگان بلوار وکیل آباد مشهد به تجمعات شبانه برچسبها استغاثه چناران و بینالود بیعت با رهبر انقلاب
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