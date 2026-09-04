تجلیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز از پدر پیوند کبد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسلهنشستهای تکریم و تجلیل از اساتید پیشکسوت و چهرههای ماندگار نظام سلامت، عصر جمعه با حضور اعضای هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از سالها خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی «سیدعلی ملکحسینی»، پدر پیوند کبد ایران، تجلیل شد.
سیدبصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست ضمن گرامیداشت روز پزشک و تبریک این مناسبت به جامعه دانشگاهی و پزشکی، ملکحسینی را از چهرههای برجسته و اثرگذار نظام سلامت کشور دانست و گفت: خدمات و دستاوردهای این استاد پیشکسوت، بخشی ماندگار از تاریخ پزشکی و آموزش علوم پزشکی در کشور است.
وی با اشاره به نقش ملکحسینی در توسعه آموزش، پژوهش و درمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضای ابوعلیسینا که به همت و دوراندیشی ایشان پایهگذاری شد، امروز به مرکزی شناختهشده در عرصه بینالمللی تبدیل شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: ملکحسینی با نگاه توسعهمحور و همت بلند خود در دوران مسئولیت در دانشگاه، نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای بیمارستانی، مراکز بهداشتی و مجتمعهای آموزشی داشت و آثار این اقدامات همچنان در نظام سلامت استان و کشور قابل مشاهده است.
هاشمی با اشاره به نقش این استاد پیشکسوت در ارتقای دانش پیوند اعضا در کشور اظهار کرد: با تلاشهای ایشان، مسیر توسعه دانش و فناوری پیوند اعضا در کشور شتاب گرفت و امروز شیراز به یکی از قطبهای مهم آموزش و ارائه خدمات پیوند در منطقه تبدیل شده و میزبان پزشکانی از نقاط مختلف جهان است.
وی همچنین به نقش راهبردی بیمارستان پیوند اعضای ابوعلیسینا در مواجهه با بحرانهای مختلف اشاره کرد و گفت: آمادگی و استمرار فعالیت این مرکز در شرایط حساس، نشاندهنده نگاه آیندهنگرانه و زیرساختهای اصولی ایجادشده در این مجموعه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربه و دانش پیشکسوتان، یادآور شد: استاد ملکحسینی مایه افتخار استان فارس و کشور هستند و وظیفه مسئولان امروز دانشگاه، حفظ و تداوم این مسیر و خدمت بیمنت به مردم است.
علم باید در خدمت سلامت مردم باشد
در ادامه این نشست، سیدعلی ملکحسینی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم را وظیفهای الهی میداند، گفت: عبادت چیزی جز در اختیار دستورات خداوند بودن و خدمت به بندگان او نیست و علم نیز باید در خدمت سلامت مردم قرار گیرد.
وی افزود: هر اقدامی در مسیر خدمت به مردم، ادای دینی در برابر نعمتهای الهی است.
این استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به دشمنیهای دیرینه استکبار جهانی با پیشرفت علمی ایران اسلامی ادامه داد: تاریخ گواه آن است که دشمنان این مرز و بوم همواره با رشد علمی ایران مخالفت کردهاند.
ملکحسینی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شتاب علمی کشور افزایش یافته است، اظهار کرد: این پیشرفتها موجب خشم دشمنان شده و علم، یکی از مهمترین ابزارهای ما در برابر بدخواهان است.
وی با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به حرکت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: رسالت اصلی رؤسای دانشگاهها، فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اساتید در عرصههای آموزش و پژوهش است؛ چرا که بزرگترین پاداش برای ما، رضایت خداوند و ارتقای سلامت مردم است.
این نشست با اهدای لوح سپاس و هدایایی از سوی اعضای هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سیدعلی ملکحسینی، به پاس سالها تلاش و خدمات ماندگار در مسیر ارتقای سلامت و خدمت به مردم، پایان یافت.
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