https://mehrnews.com/x3cYrc ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6937478 استانها زنجان استانها زنجان ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۹ صد و هشتاد و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان زنجان- در این ویدئو حضور با شکوه زنجانیها در صد و هشتاد و هشتمین شب از شبهای حمایت از وطن را مشاهده میکنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6937478 کپی شد مطالب مرتبط قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتیها برای دفاع از وطن آزادشهر؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از وحدت و انسجام ملی تجمع شبانه مردمی همزمان با دیگر نقاط کشور در گلستان برگزار شد برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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