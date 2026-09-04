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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵

قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتی‌ها برای دفاع از وطن

قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتی‌ها برای دفاع از وطن

شفت- در این فیلم، قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتی‌ها برای دفاع از وطن در میدان را مشاهده می کنید.

دریافت 8 MB

فیلم: قائم پورباقر

کد مطلب 6937485

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