https://mehrnews.com/x3cYrm ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵ کد مطلب 6937485 استانها گیلان استانها گیلان ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۵ قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتیها برای دفاع از وطن شفت- در این فیلم، قرار یکصد و هشتاد و هشتم شفتیها برای دفاع از وطن در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6937485 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتاد و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان آزادشهر؛ تجمع شبانه مردم در حمایت از وحدت و انسجام ملی حضور حماسی مردم لاهیجان در شب ۱۸۸؛ روایتی که همچنان ادامه دارد یکصد و نود و پنجمین شب از اجتماعات شبانه مردم شفت حماسه میدانداری کرمانیها در شب یکصد و هشتاد و هشتم تجمع شبانه مردمی همزمان با دیگر نقاط کشور در گلستان برگزار شد یکصد و نود و هفتمین شب از اجتماعات مردم شفت برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شفت
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