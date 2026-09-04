به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع و کاپیتان دوم تیم فوتبال استقلال، به دلیل مسائل انضباطی از حضور در تمرینات این تیم منع شده و به این ترتیب دیدار هفته آینده (یکشنبه ۱۵ شهریور) آبی‌پوشان مقابل آلومینیوم اراک را از دست خواهد داد.

صالح حردانی که در فصل جاری یکی از بازیکنان اصلی استقلال بوده و در غیاب روزبه چشمی بازوبند کاپیتانی این تیم را نیز بر بازو بسته است، با تصمیم کادر فنی از حضور در تمرینات استقلال منع شده است.

ین تصمیم به دلیل یک مسئله انضباطی اتخاذ شده و حردانی تا اطلاع ثانوی اجازه حضور در تمرینات گروهی استقلال را نخواهد داشت. به این ترتیب، این مدافع در فهرست استقلال برای دیدار مقابل آلومینیوم اراک قرار نخواهد گرفت و سهراب بختیاری‌زاده باید تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند.

سامان تورانیان جایگزین حردانی

با توجه به غیبت حردانی، سامان تورانیان فرصت حضور در ترکیب اصلی استقلال را پیدا کند و در سمت راست خط دفاعی آبی‌پوشان به میدان برود.

تورانیان که پیش از این نیز رقیب حردانی برای حضور در سمت راست خط دفاعی استقلال بوده، در هفته‌های اخیر فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی نداشته است.

هشدارهای بختیاری‌زاده درباره مسائل انضباطی

این اتفاق در شرایطی رخ داده که سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، در مقاطع مختلف نسبت به رعایت مسائل انضباطی به بازیکنان تیمش هشدار داده و تأکید کرده است که نظم و انضباط یکی از اصول مورد نظر او در تیم خواهد بود.

پیش از این نیز علیرضا کوشکی یک بار با تنبیه انضباطی از سوی کادر فنی استقلال مواجه شده بود؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بختیاری‌زاده در برخورد با مسائل انضباطی قصد ندارد میان بازیکنان تفاوتی قائل شود.

این موضوع البته در استقلال سابقه دارد و در فصل گذشته نیز عارف غلامی، آرمین سهرابیان و ابوالفضل جلالی در مقاطعی با مسائل انضباطی مواجه شده بودند. هر سه بازیکن در ادامه فصل از جمع آبی‌پوشان جدا شدند؛ موضوعی که باعث شده برخورد با بی‌انضباطی در استقلال به یکی از مسائل مورد توجه تبدیل شود.