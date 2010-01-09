به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفه برای کوکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این نشست را با حضور دکتر حمید رضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر قاسم پورحسن مدیر گروه فلسفه برای کودکان، سعید ناجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه برگزار می کند.

دکتر فرزین بانکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه، دکتر یحیی قائدی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران و دکتر مهرنوش هدایتی استاد دانشگاه نیز دیگر شرکت کنندگان این نشست معرفی شده اند .

نشست تخصصی بررسی رویکردهای تأثیر فلسفه برکودکان در فرهنگ روز چهارشنبه ساعت 9 تا 12 در محل این پژوهشگاه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اجتماعات برگزار می شود.

