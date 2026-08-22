به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در چهار وزن ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، در حال برگزاری است.
نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابتها به شرح زیر است:
در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد تابالدیف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. خلیلی در این رمزی تیمور از ترکیه را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این مرحله به مصاف لاندون تیلور از آمریکا خواهد رفت.
در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل واگین از آلمان مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریفی از ژاپن، ممیوند حذف شد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، توحید نوری در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لورینچ از رومانی را شکست داد. وی در دور دوم مقابل پتریاشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب شد و با توجه به باخت اینکشتی گیر مقابل حریفی از روسیه، نوری از دور رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم گابویف از روسیه را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل روسلان پروکوپوف با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمهنهایی شد. محمدنژاد در این مرحله به مصاف برنده دیدار ارمنستان و ترکیه خواهد رفت.
تیم کشتی آزاد جوانان ایران تاکنون در ۶ وزن نخست این رقابتها به یک مدال برنز رسیده و یک کشتیگیر نیز در دیدار نهایی دارد اما ۴ نماینده دیگر ۶ وزن نخست ایران نیز از دور رقابتها کنار رفتند.
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