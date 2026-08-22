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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

کشتی آزاد جوانان جهان - اسلواکی

ادامه شکست آزادکاران در جهان؛ ۲ کشتی‌گیر راهی نیمه نهایی شدند

ادامه شکست آزادکاران در جهان؛ ۲ کشتی‌گیر راهی نیمه نهایی شدند

نمایندگان اوزان ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم ایران برابر حریفان خود از آلمان و گرجستان شکست خوردند تا ناکامی کشتی آزاد جوانان ایران در مسابقات جهانی ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در چهار وزن ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد تابالدیف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. خلیلی در این رمزی تیمور از ترکیه را با نتیجه ۵ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این مرحله به مصاف لاندون تیلور از آمریکا خواهد رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمدمهدی ممیوند در پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل واگین از آلمان مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریفی از ژاپن، ممیوند حذف شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، توحید نوری در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لورینچ از رومانی را شکست داد. وی در دور دوم مقابل پتریاشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب شد و با توجه به باخت این‌کشتی گیر مقابل حریفی از روسیه، نوری از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم گابویف از روسیه را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل روسلان پروکوپوف با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله به مصاف برنده دیدار ارمنستان و ترکیه خواهد رفت.

تیم کشتی آزاد جوانان ایران تاکنون در ۶ وزن نخست این رقابت‌ها به یک مدال برنز رسیده و یک کشتی‌گیر نیز در دیدار نهایی دارد اما ۴ نماینده دیگر ۶ وزن نخست ایران نیز از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

کد مطلب 6923927
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      4 0
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      وقتی تیم آزاد جوانان در قهرمانی آسیا با نتایج ضعیف پس از قزاقستان دوم شد،معلوم بود که احسان امینی و همکارانش انتخاب اشتباهی برای جوانان بودند.باختهای سنگین در مسابقات جهانی مهر تاییدی بود بر اینکه فدراسیون با انتخاب این کادر ضعیف ره به جایی نخواهد برد.تیم آمریکا با اختلاف بسیار فاحشی و با بیشترین طلا و مدال قهرمان خواهد شد.
    • کامران لشنی IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
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      سلام عرض ادب خدمت شما میگم فکر میکنم بچه ها خودشون نبودن اصلا کشتی نمی گرفتند تو خواب بودن من خیلی حالم خراب شده بود به قران حالم بد شد کسی که میره روی تشک باید مردانه بجنگه تا خودشم پشیمون نشه بهترین کار حمله تا کشتی گیر مقابل ببره خسته بشه

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