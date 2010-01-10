برگزاری هفتاد و هشتمین سالگرد ثبت ملی اولین اثر تاریخی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پل دختر میانه متعلق به قرن هشتم هجری که در روستای آچاچی شهرستان میانه واقع شده 20 دیماه 1310 با شماره ثبتی 87 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی افزود: پس از این اثر مقبره قرمز (گنبد سرخ )، مقره مادر هلاکو(گنبد کبود)، مقبره مجاور مقبره مادر هلاکو، گنبد غفاریه و گوی برج، آثار قرون ششم و هفتم هجری قمری در شهرستان مراغه با شماره های 134 تا 138 در همین تاریخ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند .

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی تصریح کرد: محراب مسجد جامع مرند متعلق به دوره ایلخانی با شماره 139 اثر بعدی استان در این فهرست است.

محمدی با اشاره به دیگر آثار موجود در این لیست گفت: در همین تاریخ سه اثر مهم شهر تبریز با شماره های 169، 170 و 171 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند که به ترتیب شامل مسجد کبود تبریز با قدمت دوره تیموری، ارگ علیشاه اثر متعلق به دوره ایلخانی و مسجد جامع تبریز که تاریخچه دوره سلجوقی تا قاجار را داراست، هستند.

به گفته محمدی در ماده دو قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبانماه 1309 شمسی آمده که دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود ضمیمه مذبور بنماید و این فهرست بعد از تنظیم به اطلاع عامه مردم خواهد رسید.

وی افزود: بر همین اساس و از شهریور ماه سال 1310 هیئت هایی برای شناسایی و تکمیل پرونده و ثبت آثار فرهنگی تاریخی سراسر کشور به مناطق مختلف اعزام شدند و ماحصل فعالیت این هیئت ها این بود که طی جلسه مورخ 15 دیماه 1310 اولین آثار استان به ثبت در فهرست آثار ملی رسیدند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی در اولین مرحله ثبت آثار، صاحب 10 اثر ثبتی شد که پس از 78 سال این رقم به بیش از هزار و 400 اثر تاریخی فرهنگی رسیده است.

به گفته وی، امسال با توجه به روند رو به رشد ثبت آثار در فهرست آثار ملی، استان آذربایجان شرقی رتبه دوم ثبت آثار ملی را در کشور به دست آورده است.

نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی فرهنگی بررسی پژوهش اولیه و ثبت آن در فهرست آثار ملی است و هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد بین دولت و آحاد افراد جامعه و آن اثر قوانین و مقررات ویژه ای حاکم می شود و روابط همگان با آن اثر تاریخی به وسیله قانون تنظیم و تعریف می شود.

همچنین با توجه به سیاست های فرهنگی جدید جهانی و سازمان یونسکو و به تبع آنها مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع ثبت آثار در فهرست ملی ابعاد گسترده ای به خود گرفته و در آینده ثبت میراث معنوی شفاهی مکتوب مفاخر انسانی و غیره هم با جدیت پیگیری خواهد شد تا کلیه مظاهر برجسته و شاخص فرهنگ تمدن هنر آداب و رسوم سنن باورها و ویژگیهای خاص طبیعی و عناصر مربوط به آنها برای ماندگاری و تحویل به نسل های آینده ثبت و ضبط شود.