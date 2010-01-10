انجام مراسم اختتامیه پیش از پایان مسابقات/ آزمایش دوپینگ از چهار شمشیرباز

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آنکه فینال رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی کلاس A کیش در دو اسلحه سابر و اپه انجام شود، مسئولان برگزاری این مسابقات در حضور حمید سجادی معاون رئیس سازمان تربیت و رئیس مرکز توسعه ورزش‌های قهرمانی و سیدعبدالرضا میرشفیع مدیرعامل موسسه تفریحات سالم و ورزش کیش، اقدام به برگزاری مراسم اختتامیه کردند.

این مراسم با رژه تابلوهایی که نام تیم‌های شرکت کننده در آن ثبت شده بود، بدون حضور نمایندگان و ورزشکاران این تیم‌ها، برگزار شد و در پایان مدیرعامل موسسه تفریحات سالم و ورزش کیش، برای حاضران سخنرانی کرد.

نکته جالب توجه اینکه نام کشور آذربایجان که از حضور در رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی کلاس A کیش انصراف داده بود هم در بین اسامی تیم‌های رژه رونده قرار داشت.

میرشفیع مدیرعامل موسسه تفریحات سالم و ورزش کیش در مراسم اختتامیه رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی کلاس A ضمن خیرمقدم به مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون شمشیربازی و شرکت کنندگان در این مسابقات گفت: تمام تلاش ما این بود که شرایط لازم برای میزبانی هرچه بهتر این مسابقات مهیا شود و خوشحالم از اینکه بازی‌ها در بالاترین سطح کیفی برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشحال‌تر هستم از اینکه حضور دوباره باقرزاده در فدراسیون شمشیربازی برای این رشته خوش یمن بود، زیرا باعث شد پس از یک وقفه کوتاه شمشیربازی رشد دوباره خود را آغاز کند.

همچنین فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی که به علت غیبت در سالن، با تاخیر به جایگاه سخنرانی آمد، ضمن تشکر از تمام عوامل برگزاری این مسابقات گفت: رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی کلاس A کیش، اولین مسابقات رسمی جهانی 2010 میلادی بود.

ضمن اینکه در پایان این مسابقات، افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ "نادو" از "توماس دچ" مجارستانی و "جاناتان گیلیس" انگلیسی قهرمان دو اسلحه سابر و اپه، علی یعقوبیان نایب قهرمان رشته اپه و "کونیوژ" از لهستان تست دوپینگ گرفتند.

نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جام جهانی کلاس A از روز شنبه در جزیره کیش آغاز شد و امشب با برگزاری پیکارهای نهایی به اتمام می رسد.