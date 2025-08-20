به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا باقرزاده سه شنبه شب در آئین نکوداشت زندهیاد سید حسین عابدی چمازکتی پیشکسوت شمشیربازی ایران که همراه با رونمایی از کتاب «آقای مربی» بود؛ با قدردانی از تلاشهای چند دههای مرحوم عابدی گفت مرحوم عابدی در بسیاری از موفقیتهای شمشیربازی ایران در سطح آسیا و جهان نقش داشت و در طول سالهای فعالیت خود همواره بر تربیت ورزشکاران متعهد و اخلاقمدار تاکید میکرد.
وی افزود: حضور این استاد برجسته سبب شد این رشته در استانهای مختلف کشور گسترش پیدا کند و مازندران به یکی از پایگاههای اصلی شمشیربازی ایران تبدیل شود.
باقرزاده با اشاره به اینکه شمشیربازی ورزشی پرزحمت و نیازمند عشق و پشتکار است اظهار داشت: استاد عابدی نمونهای روشن از این ویژگیها بود و با تلاشهای او نسل تازهای از شمشیربازان تربیت شد.
وی با اشاره به جایگاه کنونی مازندران در این رشته یادآور شد اپه این استان همواره در سطح کشور درخشان بوده و اکنون نیز مازندران در رده چهارم کشور قرار دارد که نشاندهنده ظرفیتهای بالای آن است.
در ادامه مراسم حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز بر ضرورت تکریم بزرگان ورزش تاکید کرد و گفت: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر قدردانی از تلاش پیشکسوتان میتواند الگویی برای نسل جدید ورزشکاران باشد.
سید اسماعیل هاشمی رئیس هیأت شمشیربازی مازندران نیز با بیان اینکه نیم قرن فعالیت استاد عابدی در این رشته فراموشنشدنی است، افزود» او نه تنها مربی شمشیربازی بلکه استاد اخلاق بود و باور داشت قهرمانی بدون اخلاق ارزشی ندارد.
به گفته هاشمی کتاب «آقای مربی» علاوه بر آموزش فنون شمشیربازی بخشی از زندگی و منش پهلوانی این استاد فقید را بازگو میکند.
زندهیاد سید حسین عابدی چمازکتی متولد ۱۳۲۷ بود و در رشتههای مختلف شمشیربازی از جمله سابر، اپه و فلوره فعالیت داشت. او سالها در عرصه مربیگری شاگردان بسیاری تربیت کرد که برخی از آنان امروز در سطح ملی و بینالمللی افتخارآفرینی میکنند.
