به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات احداث این ضریح در مدت یک سال انجام شده است که برای ساخت آن 28 میلیون تومان از اعتبارات بقعه هزینه شده است.



وی تصریح کرد: این ضریح در ابعاد 2.66 × 3.38 و به صورت 14 دهانه طراحی شده که ارتفاع آن نیز بیش از سه متر است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار داشت: در این ضریح تمامی عملیات‌های میناکاری و قلم‌زنی دستی انجام شده و در آن برنج، نقره و طلا به کار رفته است.



وی در خصوص طلای به کار رفته در این ضریح گفت: 250 گرم طلا با عیار 25 در این ضریح به کار رفته که توسط هنرمندان طراحی و آماده شده است.



حجت‌الاسلام ناظمی در ادامه به دیگر اقدامات عمرانی انجام شده در حرم مطهر امامزاده موسی‌مبرقع اشاره کرد و بیان داشت: طی چند سال گذشته عملیات سنگ‌کاری بدنه و کف، ساخت قبر و پایه ضریح، احیای سرداب، آیینه کاری مجموعه بقاع، اجرای کتیبه خطی و ساخت و نصب درب چوبی ورودی انجام شده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: برای انجام این اقدامات عمرانی 131 میلیون از اعتبارات استانی، چهار میلیون از اعتبارات اهدایی و 50 میلیون از محل درآمد بقعه بوده است.



وی در خصوص دیگر برنامه‌های عمرانی حرم امامزاده موسی‌ مبرقع(ع) گفت: برای امسال نیز اقدامات عمرانی از جمله اصلاح زیرسازی، اجرای طرح گنبد و کاشی‌کاری انجام خواهد شد که برای این منظور نیز 80 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 50 میلیون تومان از محل اعتبارات درآمدهای بقعه در نظر گرفته شده است.



ناظمی ادامه داد: همچنین برای انجام عملیات کف‌سازی حرم مطهر نیز 20 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که تمامی این اقدامات عمرانی در مرحله انتخاب پیمانکار است.



حضرت امامزاده ابواحمد موسی المبرقع ابن الامام محمد التقی الجواد(ع) سیدی جلیل القدر و از روات محدثین شیعه است. مکنّی به ابواحمد و ملقب به مبرقع است. بدان جهت او را مبرقع می‌خواندند که به خاطر زیبایی و درخشندگی صورت، برقع بر روی خود می‌افکند. از این رو به موسی مبرقع ملقب شد. وی جد سادات برقعی، رضایی، ابن الرضایی، تقوی، نقوی و رضوی است.



ابو احمد موسی مبرقع، در سال 214 هـ . ق دو سال بعد از میلاد علی بن محمد، امام هادی(ع) در مدینه متولد شد. پرهیزکاری، امانت و تقوای موسی مبرقع نزد پدر بزرگوارش، امری مسلّم بود تا به آنجا که حضرت امام جواد(ع) او را بعد از برادرش امام هادی(ع) متولی موقوفات و صدقات خود نمود، بی آنکه ناظری بر وی بگمارد.



اکثر تاریخ نویسان و محدثان و علمای انساب اتفاق دارند بر اینکه موسی مبرقع از کوفه به قم هجرت نموده و در همین شهر رحلت کرده و در محلّی که هم اکنون در خیابان آذر (طالقانی) محلّه چهل اختران معروف است به خاک سپرده شده است.



در تاریخ قم درباره او چنین آمده است: "دیگر از سادات حسینیه از سادات رضائیه از فرزندان امام رضا(ع)، موسی بن محمد بن علی بن موسی الرضا(ع) صاحب رضائیه است. ابوعلی الحسین بن محمد بن نصر بن سالم گوید: که اول کسی که از سادات رضوئیه به قم آمدند از کوفه، ابوجعفر موسی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر(ع) بود. وی در سنه ست و خمسین و ماتین (256) از کوفه به قم آمد و به قم مقام کرد.»



محدث قمی(ره) با استفاده از تاریخ قم می‌نویسد: موسی مبرقع جدّ سادات رضویه است و رشته اولادش تا بحال ـ بحمدالله - منقطع نگشته است و بسیاری از سادات، نسب ایشان به او منتهی می‌شود و او اول کسی است که از سادات رضویه در سال 256 هـ . ق به قم وارد شده است. حضرت موسی مبرقع، در سن 42 سالگی وارد قم شد و 40 سال در این شهر مقیم بود و به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته از خاندان امامت و ولایت مورد تکریم علماء و بزرگان و اهالی قم قرار داشت. تا اینکه در شب چهارشنبه آخر دی ماه، هشت روز مانده به آخر ربیع الثانی سال 296 هـ . ق در سن 82 سالگی دارفانی را وداع و روح بلندش به ملکوت اعلی پیوست.



امیر قم، عباس بن عمرو غنوی بر جنازه او نماز خواند و در سرای خودش موضعی که امروزه به مشهد موسی مبرقع در محلّه چهل اختران معروف است به خاک سپرده شد. از همان روز تاکنون مزار وی مورد احترام مؤمنین و دوستداران اهل بیت(ع) می‌باشد.



حتی شیعیان دور از قم، مانند اهالی هندوستان، پاکستان و دیگر کشورها نیز وقتی به قم مشرف می‌شوند به زیارت این یادگار امام جواد(ع) می‌روند و احترام مرقد و ضریح موسی مبرقع را بر خود لازم می‌دانند.



در کنار مرقد مطهّر موسی مبرقع، یکی از نوادگان وی به نام ابوعبدالله احمد بن محمّد بن موسی مبرقع مدفون است. او در سال 311 هـ . ق در قم متولّد شد و به عنوان نقیب سادات علوّیه قم خدمت می‌کرد تا اینکه سرانجام در سال 357 هـ . ق وفات یافت و در کنار جدّش به خاک سپرده شد.