تداوم هوای گرم در ایلام طی هفته جاری

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، اظهار داشت: با توجه به انتقال رطوبت، احتمال رشد ابرهای همرفتی و بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده در ارتفاعات و همچنین مناطق شرقی استان وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تا سه روز آینده، وزش باد در استان مورد انتظار است که گاهی به صورت نسبتاً شدید خواهد بود، افزود: هوای گرم نیز طی هفته پیش رو در استان تداوم دارد، هرچند طی اوایل هفته، اندکی از شدت گرما نسبت به روزهای گذشته کاسته می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه دمای بیشینه در مناطق گرمسیری استان در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه و در مناطق سردسیری در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درجه خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به کاهش نسبی دما، شرایط کمی مطلوب‌تر خواهد شد، اما همچنان هوای گرم در سطح استان حاکم است و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر داشته باشند.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بارش‌های نقطه‌ای و وزش باد، کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند و از هرگونه اقدام غیرضروری در زمان وزش باد شدید خودداری کنند.