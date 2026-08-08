پیرصالحی: جامعه به رسانه مطالبه گر و آزاد نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، با اشاره به جایگاه رسانه در جهان امروز، گفت: خبرنگاری، روایت حقیقت در زمانه‌ای است که مرز میان واقعیت و روایت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است و رسالت خبرنگار تنها انتقال خبر نیست، بلکه پاسداری از حقیقت، تقویت آگاهی عمومی و صیانت از اعتماد جامعه است.

وی افزود: جنگ‌های اخیر و به‌ویژه تقابل نظامی ایران و آمریکا نشان داد که میدان نبرد امروز تنها در آسمان و زمین تعریف نمی‌شود و در کنار موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات نظامی، قدرت دیگری نیز در شکل‌دهی به تحولات نقش‌آفرینی می‌کند که همان قدرت روایت و رسانه است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در این شرایط بیش از پیش مشخص شد که قدرت قلم در کنار قدرت موشک قرار گرفته است؛ همان‌گونه که تجهیزات دفاعی در میدان نظامی نقش‌آفرینی می‌کنند، رسانه‌ها نیز در میدان افکار عمومی، ادراک جامعه و شکل‌دهی به روایت رویدادها اثرگذار هستند و یک خبر، تصویر یا روایت می‌تواند مرزهای جغرافیایی را درنوردد و بر برداشت میلیون‌ها انسان از یک رویداد تأثیر بگذارد.

پیرصالحی با تأکید بر اهمیت خبرنگاری حرفه‌ای در شرایط بحران تصریح کرد: خبرنگار در چنین شرایطی باید میان واقعیت و شایعه تمایز قائل شود، پیش از انتشار اطلاعات به سراغ منابع معتبر برود و با پرهیز از هیجان‌سازی و روایت‌های تحریف‌شده، حقیقت را به افکار عمومی منتقل کند. از این منظر، خبرنگاری حرفه‌ای یکی از عناصر مهم تاب‌آوری اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

وی با اشاره به اهمیت ویژه رسانه در حوزه سلامت اظهار کرد: در حوزه سلامت، دارو و غذا، یک خبر نادرست تنها یک خطای رسانه‌ای نیست و می‌تواند نگرانی عمومی ایجاد کرده و بر رفتار و تصمیم‌های سلامت مردم اثر بگذارد؛ از این رو، خبرنگاران حوزه سلامت علاوه بر مسئولیت اطلاع‌رسانی، در حفظ اعتماد عمومی، ارتقای سواد سلامت و صیانت از سلامت جامعه نیز نقش مهمی بر عهده دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به رسانه‌ای نیاز دارد که دقیق باشد، اما از سرعت غافل نشود؛ مطالبه‌گر باشد، اما انصاف را کنار نگذارد؛ آزاد باشد، اما مسئولیت‌پذیری را فراموش نکند و حقیقت را قربانی رقابت برای دیده‌شدن نکند.

پیرصالحی در پایان پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه و قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، به‌ ویژه خبرنگاران حوزه سلامت، گفت: اگر موشک‌ها از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند، قلم‌های آگاه و مسئول نیز از حقیقت و افکار عمومی پاسداری می‌کنند و در عصر جنگ روایت‌ها، این دو قدرت، هر یک در میدان خود، بخشی از اقتدار یک ملت را می‌سازند.