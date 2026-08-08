عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان‌های مردمی استان به مشهد مقدس در روزهای پایانی ماه‌های محرم و صفر خبر داد و اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، امسال نیز کاروان‌های پیاده و سواره از نقاط مختلف گلستان با هدف عرض ارادت به ساحت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) راهی مشهد مقدس خواهند شد.

وی با بیان اینکه برای خدمت‌رسانی به زائران، موکب‌هایی در مسیر حرکت کاروان‌های پیاده پیش‌بینی و برپا شده است، افزود: این موکب‌ها با مشارکت نیروهای مردمی و هیئات مذهبی، خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی را به زائران ارائه خواهند کرد.

گرزین با اشاره به افزایش حضور کاروان‌های گلستانی نسبت به سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۵ کاروان پیاده با حضور هزار و ۷۲۷ زائر شامل هزار و ۶۲ نفر مرد و ۶۶۵ نفر زن، عازم مشهد مقدس می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: همچنین ۶۸ کاروان سواره با حضور ۶ هزار و ۱۲۱ زائر شامل سه هزار و ۶۱۷ مرد و دو هزار و ۵۰۴ زن در این حرکت معنوی شرکت خواهند کرد.

وی با مقایسه آمار سال جاری با سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، ۲۷ کاروان پیاده با هزار و ۱۰۰ زائر و ۴۸ کاروان سواره با پنج هزار و ۱۶ زائر از گلستان در آیین‌های سالروز شهادت امام رضا(ع) حضور داشتند که آمار امسال، به‌ویژه در بخش کاروان‌های سواره، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

گرزین با اشاره به برنامه نهایی این کاروان‌ها اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، تمامی هیئات و کاروان‌هایی که به صورت پیاده یا سواره خود را به مشهد مقدس می‌رسانند، در روز شهادت حضرت پیامبر اعظم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) یعنی ۲۸صفر در مراسم متمرکز هیئات مذهبی استان گلستان در صحن مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی حضور یافته و در اجتماع بزرگ عزاداران شرکت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: این حضور گسترده، جلوه‌ای از تجدید عهد و عشق و ارادت مردم ولایتمدار گلستان به ساحت امام هشتم(ع) و نمایش وحدت و همدلی هیئات مذهبی استان در یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی استان خواهد بود.