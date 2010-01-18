به گزارش خبرنگار مهر از هالیوود ریپورتر در حاشیه این مراسم از اسکورسیزی سئوال شد اگر فیلم نمی‌ساخت چه می‌کرد؟ اسکورسیزی در پاسخ به این پرسش گفت: احتمالا به نویسندگی یا آهنگسازی روی می آوردم. اما این دو کار را بلد نیستم و باز هم ناچار می‌شدم به سینما یا دست کم تدریس این هنر روی بیاورم و این کلاس‌ها هم قاعدتا درباره داستان سرایی در سینما بودند.



رابرت دنیرو دوست و بازیگر دیرینه آثار اسکورسیزی هم که در این مراسم حضور داشت به اسکورسیزی گفت: اگر به خاطر تو و کارهای مشترکی که با هم انجام داده‌ایم نبود، هرگز در این مکان حضور نمی یافتم. لئوناردو دی کاپریو دیگر بازیگری که چند همکاری با فیلمساز کهنه‌کار داشته، او را یک دوست و استاد واقعی دانست.



اسکورسیزی در ادامه افزود: قرار گرفتن نام من در کنار نام سیسیل بی دمیل برایم افتخار بزرگی است و از این که به جرگه فیلمسازان بزرگی که پیش از من به این جایزه دست یافته‌اند پیوسته‌ام خوشحالم.



در کارنامه فیلمسازی مارتین اسکورسیزی آثار برجسته‌ای چون "رفتگان"،"هوانورد"، "دار و دسته‌های نیویورک " ،"رفقای خوب"،"گاو خشمگین" و"راننده تاکسی" دیده می‌شود.

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